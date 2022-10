Pallamano, under 14: la San Camillo Riviera Imperia conquista il terzo posto alle Finali Nazionali del Trofeo CONI 2022

Medaglia di Bronzo per i ragazzi e le ragazze della Pallamano Imperia che ha rappresentato la Liguria alle Finali Nazionali del Trofeo CONI 2022 in Valdichiana Senese con la disciplina del Beach Handball dove hanno partecipato 15 regioni italiane.

Dopo aver vinto tutte le partite del proprio girone i giovani e le giovani under 14 si sono battuti con grinta nelle semifinali mancando per poco la finale per il 1° posto, ma aggiudicandosi poi un meritatissimo terzo posto che li ha fatti salire sul podio con la medaglia di bronzo.

Il dirigente Saul Convalle spiega: “Sapevano di avere una buona formazione anche se con diversi nuovi atleti che hanno iniziato da poco questa sport, ma il risultato ottenuto è stato incredibile nonché meritato vista la grinta che tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno messo sul campo”.

“Grande soddisfazione per l’impresa fatta dai nostri giovani atleti e atlete,” commenta il presidente Giovanni Martini “ sono sicuro che sia stata per loro una esperienza che porteranno nel cuore per tutta la vita”

La formazione era costituita dagli atleti: Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Riccardo De Angelis, Giorgia Lombardini, Giulia Lombardini, Rebecca Mignogna, Matteo Mondo Branchi, Paola Moscati, Sabrina Polimeno, Thomas Vellku.

Accompagnatori: Saul Convalle, Patrizia Zanello