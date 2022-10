Imperia: addio a Ettore Semeria, storico comandante della Polizia Municipale, scomparso a 97 anni / Il ricordo

Imperia piange l’ex comandante della Polizia Municipale di Imperia Ettore Semeria, scomparso all’età di 97 anni.

Imperia: addio a Ettore Semeria, storico comandante della Polizia Municipale

“Ettore Semeria – lo ricorda sui social l’ex vice comandante Piero Di Meo – è stato per molti anni il Comandante della Polizia Municipale di Imperia e di cui io sono stato, fino al giorno del suo pensionamento, il braccio destro ed il suo sostituto.

Dire chi è stato non solo per me, ma per Imperia, è complicato perchè il Corpo ha preso la sua attuale connotazione, sotto il suo comando.

Uomo di larghe vedute, molto pacato nelle decisioni, oserei dire politico, nel senso migliore della parola, è riuscito a trasformare quello che era poco più di un servizio, in un Corpo di Polizia Locale che, in Liguria non era secondo, se non a quello Genovese. Addio Ettore. Alla famiglia tutta ed in particolare alla moglie Silvana ed ai due figli Patrizia ed Ivo, le più sentite condoglianze”.

Il funerale avrà luogo mercoledì prossimo alle ore 15 a Borgo d’Oneglia.