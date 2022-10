Fondi europei: Bruxelles approva la programmazione Por Fesr Liguria 2021-2027. “Siamo fra le prime sei regioni in Italia”

“La Liguria è tra le prime sei regioni in Italia a ricevere dalla Commissione Europea di Bruxelles l’approvazione della programmazione dei fondi Por Fesr 2021-2027″. Ad annunciarlo sono il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Toti e Benveduti: “Ci focalizzeremo sul rilancio e lo sviluppo della produttività del territorio”

“Questo risultato – aggiunge il presidente Toti – si aggiunge a quello già raggiunto pochi giorni fa per il Fondo Sociale Europeo: anche in questo caso la Liguria è stata tra le prime cinque Regioni italiane a ricevere il via libera della Commissione europea alla nuova programmazione 2021-2027”.

Per quanto riguarda il Por Fesr, la validazione della nuova programmazione dei fondi destinati alla Liguria “è il segno concreto dell’efficacia di questa Amministrazione nel farsi trovare pronta e preparata a impegnare i 630 milioni di euro in arrivo per il prossimo settennato – proseguono Toti e Benveduti – con una dotazione economica superiore per oltre 250 milioni di euro al precedente settennato, che focalizzeremo sul rilancio e lo sviluppo della produttività del territorio, preservando una continuità sostanziale e concettuale con le iniziative attivate in questi anni molto complessi a supporto del tessuto economico”.

“Ringrazio per questo risultato i nostri tecnici, che in questi mesi hanno perfettamente realizzato, mattone su mattone, la nuova programmazione sulla base delle nostre indicazioni – aggiunge l’assessore Benveduti -. Le evidenti necessità manifestate dalle imprese, a cui abbiamo dato un iniziale supporto con le rimanenze della programmazione Por Fesr 2014-2020, ci spingono a lavorare con la stessa sollecitudine per far partire già da gennaio 2023 i primi bandi comunitari della nuova”.