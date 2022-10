Imperia: premio di poesia Circolo Parasio, sabato 29 ottobre la cerimonia di premiazione al Monastero di Santa Chiara

Giunge alla nona edizione il premio Internazionale di Poesia Parasio Città di Imperia, del Circolo Parasio. La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 29 ottobre p.v. presso il salone delle conferenze del Monastero di Santa Chiara al Parasio di Porto Maurizio, alle ore 17.

Premio di poesia Circolo Parasio: sabato 29 ottobre la cerimonia di premiazione

L’attore Antonio Carli reciterà per i presenti i testi premiati ed il maestro Luisa Repola, pianista, ci regalerà momenti musicali di grande piacevolezza.

“Concorso Internazionale di Poesia, nella sua nona edizione, significa per il Circolo Parasio emozione ed orgoglio – dichiara il presidente Simona Gazzano – L’emozione deriva dal constatare come il bisogno di fare poesia non venga mai meno, anzi, sembri aumentare esponenzialmente con il tempo che passa.

Un’edizione che ci targhetta verso l’anniversario tondo dei 10 anni in concomitanza, una bella concomitanza, con il centenario della città di Imperia.

Negli anni il premio Internazionale di Poesia Parasio Città di Imperia è cresciuto esponenzialmente per numero di partecipanti, per eco mediatica, per prestigio e per il numero di paesi esteri coinvolti : Marocco, Tunisia, Russia, Perù ed Argentina.

Per il prossimo anno, dopo l’evento di sabato 22 ottobre scorso, è già sul tavolo una bella e fruttuosa collaborazione con l’associazione Villa Biener, artisti di altissimo livello, che estenderà il nostro campo di azione a paesi come l’Ungheria, la Romania, la Slovacchia e la Polonia.

Ringrazio, come sempre, gli Enti patrocinatori, Regione Liguria, Provincia di Imperia e l’amministrazione comunale della Città di Imperia, che hanno da sempre a cuore le iniziative di così ampio respiro che il Circolo Parasio propone da decenni.

La cerimonia di premiazione segna il punto di arrivo, di un lavoro che dura un anno, della nostra blasonata giuria di qualità presieduta dal direttore Gabriele Borgna, dal presidente onorario Giuseppe Conte e del nostro segretario Francesco Lotito nonché della sottoscritta e del presidente storico Raineri che insieme al consiglio direttivo curiamo ogni particolare per portare a casa, come sempre, un prodotto di grande successo”.

Oltre ai premiati, chicca per quest’anno, un premio alla carriera “Parasio Poesia”, per il poeta Beppe Mariano.