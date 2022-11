Studenti liguri pronti a scendere in piazza per i diritti: sabato 12 novembre a Genova anche una delegazione imperiese. “Stanchi di essere ignorati, vogliamo far sentire la nostra rabbia”

Sabato 12 novembre a Genova, in piazza Matteotti, studenti provenienti da tutta la Liguria scenderanno in piazza per far sentire la propria voce in merito a diverse tematiche relative alla scuola e allo studio.

Studenti liguri pronti a scendere in piazza per i diritti: sabato 12 novembre a Genova anche una delegazione imperiese

“Come studentesse e studenti liguri sentiamo l’esigenza di porre un cambiamento alla nostra regione – affermano gli organizzatori – Viviamo in un territorio che ormai non ci tutela e che non presenta reali prospettive per la popolazione giovanile. Dalle scuole e dalle università vogliamo ribadire il nostro grido di rabbia, partendo dal basso.

Per questa ragione sabato 12 novembre alle 11 saremo in Piazza Matteotti a Genova come Unione Degli Studenti La Spezia, Unione Degli Studenti Genova, Collettivo 18100 Imperia e Link Genova.

Vogliamo essere ascoltate, rivendichiamo con determinazione un tavolo di lavoro con la regione sui temi centrali della nostra piattaforma, come quello del diritto allo studio, dei trasporti, della socialità, della repressione e dell’ambiente.

Dopo il 12 scenderemo di nuovo in piazza a Genova e alla Spezia il 18 novembre per far sentire la nostra voce e unirci alla mobilitazione che ci sarà in tutta la nazione. Siamo stanchi di essere ignorati, vogliamo far sentire la nostra rabbia”.