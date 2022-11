Imperia: elezioni 2023, Fratelli d’Italia esce allo scoperto. “Chi non crede nel format nazionale del centrodestra non può essere nostro partner”

Dopo il centrosinistra, anche Fratelli d’Italia esce allo scoperto in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. “La parola d’ordine è coerenza – si legge in una nota stampa – noi facciamo convintamente parte del Centro Destra, chi si rispecchia nei valori del Centro Destra avrà in noi sempre un valido alleato, chi non crede che il format nazionale che ci ha portato al governo del paese sia replicabile anche a livello locale, non può essere nostro partner”.

Imperia: elezioni comunali 2023, la posizione di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia ha inviato una nota stampa agli organi di informazione dopo che nella serata di ieri, 10 novembre, si è riunito il Coordinamento di Fratelli d’Italia della Città di Imperia “per pianificare le azioni tecniche e politiche in vista delle prossime Elezioni Amministrative imperiesi, che si terranno a maggio 2023. L’incontro è stato utile anche per discutere e commentare alcuni argomenti cittadini, il più attuale dei quali è la evidente spaccatura della Sinistra imperiese che si presenterà, di fatto, con 2 candidati a Sindaco di Imperia”.



Le parole del portavoce della città di Imperia Giossi Massa

“La Sinistra dimostra di non avere una linea ben definita. – dice Giossi Massa, portavoce della città di Imperia – Andare spaccati alle prossime Amministrative non sembra una scelta particolarmente premiante, ma io sono in Fratelli d’Italia, non nel PD, per cui esprimo semplicemente il mio pensiero: lascio i ragionamenti e le scelte politiche della Sinistra alla Sinistra”.

In relazione, invece, alla posizione di Fratelli d’Italia nel contesto politico cittadino, riguardo ad eventuali future alleanze e coalizioni, Giossi Massa spiega: “Fratelli d’Italia è il primo partito in Liguria, in provincia di Imperia e anche nella città di Imperia. Siamo forti di un risultato elettorale che premia la nostra Leader Giorgia Meloni, ma anche la coerenza di ogni singolo amministratore, candidato o militante, sempre dimostrata coi fatti. La parola d’ordine è coerenza: noi facciamo convintamente parte del Centro Destra.

Chi si rispecchia nei valori del Centro Destra avrà in noi sempre un valido alleato. Chi non crede che il format nazionale che ci ha portato al governo del paese sia replicabile anche a livello locale, non può essere nostro partner.

Ribadisco: la coerenza è quella che ci ha fatto vincere le elezioni, ed è il cardine per ogni scelta futura nel nostro cammino politico”.