Imperia: inaugurato il piazzale dei Forti di Nava, assessore regionale Marco Scajola. “Un intervento strategico per l’entroterra”/Foto

L’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola, questa mattina ha partecipato all’inaugurazione del Piazzale dei Forti di Nava a Pornassio.

L’area interamente riqualificata con un finanziamento di 180 mila euro della Regione

L’area è stata interamente riqualificata, grazie al Programma di Rigenerazione Urbana di Regione Liguria, con un finanziamento di 180 mila euro, che ha consentito di realizzare 85 posti auto, servizi igienici, un sistema di telecamere di sorveglianza, illuminazione led ed un muretto in pietra rossa di Nava, che delimita il piazzale dalla sovrastante area verde con i giochi per i bambini.

Inoltre, è stata creata un’apposita area per i banchi che espongono durante il tradizionale mercato domenicale. Il sindaco Vittorio Adolfo si è detto soddisfatto per l’esecuzione dei lavori e sottolinea l’intenzione di voler continuare a valorizzare da un punto di vista ambientale l’intera area. nel piazzale, dal quale partono diversi percorsi escursionistici.

Sottolinea l’assessore regionale Marco Scajola: “Regione Liguria sta procedendo con un Programma di Rigenerazione Urbana, grazie al quale sono stati finanziati in un anno ben 51 progetti, per un ammontare complessivo di risorse di oltre 14 milioni di euro. A Pornassio è stato effettuato un intervento importante di riqualificazione che valorizza il nostro splendido entroterra. Il recupero del piazzale rappresenta un tassello di un progetto più ampio di fruizione delle aree interne e consente di adeguare un punto nodale del comprensorio, utilizzato come parcheggio per i bikers e gli escursionisti, i fruitori delle aree sportive e del museo del Forte centrale ed i numerosi turisti, oltre a rappresentare un spazio per manifestazioni e fiere e per la migliore accessibilità ai servizi della Croce Bianca.

In programma interventi anche a Valcona Soprana e Cosio d’Arroscia

Le opere fanno parte di un pacchetto di tre progetti finanziati da Regione Liguria l’aprile scorso, nell’ambito della task Force di Monesi. Gli altri interventi riguardano la realizzazione di un punto tappa attrezzato a Valcona Soprana (Mendatica) che consentirà un ricovero e foresteria per i fruitori dei percorsi della Monesi-Limone e del Bosco delle Navette e la riqualificazione della piazza della chiesa di Cosio d’Arroscia per un investimento complessivo di circa 700 mila euro di cui oltre 600 mila a carico di Regione. I boghi dell’entroterra rappresenta un importante valore aggiunto del nostro territorio, che dobbiamo tutelare e valorizzare.”

Erano presenti all’inaugurazione, oltre agli amministratori comunali, Paola Carli in rappresentanza della Provincia di Imperia, il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri, il sindaco di Armo Massimo Cació, il sindaco di Mendatica Piero Pelassa, il vicesindaco di Imperia Giuseppe Fossati ed il Parroco di Pornassio Don Ruggiero Gorlero.