Elezioni 2023, Imperia: Marco Scajola sostiene la candidatura a sindaco dello zio Claudio e si spacca il Gruppo di Cambiamo in Consiglio comunale /Il caso

“Claudio Scajola sarà sindaco di Imperia anche per i prossimi cinque anni“. A dichiararlo è stato Marco Scajola, nipote di Claudio, assessore regionale ed esponente di Cambiamo, la formazione politica del presidente Giovanni Toti.

Savioli e Lanteri pronti a lasciare Cambiamo

Le dichiarazioni di Marco Scajola, come primo effetto, hanno avuto quello di spaccare il Gruppo di Cambiamo nel Consiglio comunale di Imperia.

Ad andarsene dalla formazione di Cambiamo, sbattendo la porta, sono Luca Lanteri, che era stato candidato a sindaco proprio contro Claudio Scajola e Alessandro Savioli.

Dice Alessandro Savioli : “Abbiamo appreso della volontà di Marco Scajola di appoggiare il sindaco Claudio Scajola alle prossime elezioni e certo questo non può trovare il nostro accordo, non fosse altro per una questione di coerenza con quanto fatto alle scorse elezioni comunali.

Ci fa piacere che sia stata fatta la pace nella famiglia Scajola, ma politicamente non possiamo condividere questa scelta e quindi io lascerò Cambiamo e in Consiglio comunale aderirò al Gruppo misto.

Anche il collega Luca Lanteri la pensa allo stesso modo ed è certamente pronto a fare lo stesso passo. Se non altro, ci sarà finalmente chiarezza. Da troppo tempo su questo fronte vivevamo in un silenzio imbarazzante”.

Sostegno al sindaco anche da La Monica e Ranise

Davide La Monica, attualmente Capogruppo di Cambiamo in Consiglio comunale invece di parere opposto e dice: “Noi riteniamo che Claudio Scajola sia il candidato migliore da sostenere per i prossimi anni e l’unico in grado di guidare la città in un percorso di crescita che già c’è stato. Ha dato un’identità a questa città e ne ha avviato il rilancio ed è giusto quindi sostenere questo percorso di crescita e sviluppo della città.

Condivido quindi le parole di Marco Scajola, che è anche il nostro riferimento politico. Inoltre la sinergia fra regione e Comune nelle persone del presidente Toti, dell’assessore Marco Scajola e del sindaco Claudio Scajola, ha permesso alla città di importanti risultati

Gli fa eco Antonello Ranise, che sottolinea: “Personalmente sono legato da un’amicizia storica a Claudio Scajola e ho vissuto come una lacerazione il distacco innaturale che si è determinato quattro anni fa. Come ho già avuto modo di dire, ritengo che il sindaco Claudio Scajola abbia determinato un netto cambio di passo dell’Amministrazione cittadina e grazie a lui, come è sotto gli occhi di tutti, la città è cambiata e continuerà a cambiare. Accolgo quindi con grande piacere le parole di Marco Scajola“.