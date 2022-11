Imperia: fissata l’udienza preliminare per i 9 indagati della maxi operazione antidroga che ha coinvolto anche agenti di polizia in servizio a Sanremo

Si terrà il 24 marzo del prossimo anno l’udienza davanti al Gup Massimiliano Botti per i nove indagati nell’indagine antidroga che ha visto anche il coinvolgimento di tre poliziotti in servizio al Commissariato di Sanremo e un assistente capo della Polizia locale sanremese. Per tutti il Pm Luca Scorza Azzarà ha chiesto il rinvio a giudizio. Per tutti il Pm ha chiesto il rinvio a giudizio L’inchiesta della Squadra mobile di Imperia si chiuse un anno fa, quando Christian Borea, assistente capo della Polizia, finì agli arresti domiciliari con l’accusa di aver favorito uno spacciatore nella sua illecita attività, aver utilizzato impropriamente e per fini personali il sistema informatico del ministero e l’auto di servizio. Davanti al Gup, oltre a Borea, dovranno comparire anche Fabio Di Flumeri e Alessio Olivieri, anche loro poliziotti all’epoca in servizio a Sanremo, accusati di aver utilizzato indebitamente l’auto di servizio e l’assistente capo della Polizia locale di Sanremo Andrea Sartore, accusato di aver messo in guardia Di Flumeri sul fatto che la Squadra mobile della Questura di Imperia aveva chiesto alla Polizia locale i video di alcuni spostamenti di un’auto civetta della polizia in servizio al Commissariato di Sanremo. Gli atri indagati Jalil Oujjet, marocchino, Omran Moulod Merssal Asara, libico, Saimir Biti, albanese, Daniele Pannuti, sanremese e Karima Belhoue, sono invece accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’udienza del 24 marzo il Gup dovrà valutare se vi siano o meno i presupposti per il rinvio a giudizio degli indagati, che, a loro volta, potranno decidere se avvalersi o meno del rito abbreviato.

Gli avvocati difensori sono Bruno Di Giovanni per Borea e Oliveri, Alessandro Mager per Biti e Sartore, Domenico Martini per Oujiet, Alessandro Moroni per Di Flumeri, Luigi Patrone per Oujiet e Belhoue, Loris Pizzolla per Asara, Luca Ritzu per Biti e Alessandro Sindoni per Pannuti.