Liguria: territorio e ambiente, assessore Marco Scajola al festival delle regioni e delle provincie autonome. “Orgoglioso, nostra regione presa come modello su temi importanti”

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha organizzato a Milano, una due giorni di incontri e confronti tra le Regioni italiane. Nella giornata di oggi si sono tenuti 5 tavoli sui grandi temi che riguardano il Paese, sui quali gli amministratori si sono confrontati con esperti e stakeholder.

L’Assessore Regionale all’Urbanistica Marco Scajola è intervenuto in qualità di relatore al Tavolo: “Terra e territorio, l’ambiente.”

Un confronto costruttivo su tematiche, nelle quali, Regione Liguria rappresenta un modello a livello nazionale: dal consumo di suolo alla Rigenerazione Urbana, elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile del territorio.

“Sono orgoglioso che la Liguria sia stata presa come modello su temi importanti. Grazie al nostro impegno, secondo i dati ISPRA, la Liguria è la Regione più virtuosa nel consumo di suolo. La legge sulla Rigenerazione Urbana e il recupero del territorio agricolo costituisce un importante riferimento per molti colleghi di altre regioni. Recuperare quindi l’esistente, mettere in sicurezza il territorio e permettere cosi allo stesso tempo di sostenere lo sviluppo, recuperando immobili e aree dalla costa all’entroterra” commenta l’assessore Marco Scajola, che conclude:”Siamo pronti a collaborare con il Governo per arrivare ad una legge nazionale sulla Rigenerazione Urbana, che manca, ed è necessaria per la tutela e per il rilancio del Paese.”