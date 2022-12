Governo: 16 milioni di euro per i porti della Liguria. Toti: “Per confermarsi sempre più competitivi nel Mediterraneo e in Europa”

“Bene lo stanziamento da parte del Governo di importanti fondi per potenziare ancora il sistema dei portiliguri, strategico non solo per la nostra regione ma per l’intero Paese e a livello europeo, con l’ormai prossima conclusione del Terzo Valico nell’asse ferroviario tra Genova e Rotterdam“.

Liguria: 16 milioni di euro dal Governo per i porti

“Dopo gli anni difficili della pandemia, oggi l’economia ligure e i traffici marittimi stanno ripartendo con dati migliori delle previsioni e i nostri porti che si confermano sempre più competitivi nel Mediterraneo e in Europa”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle risorse per circa 16 milioni di euro stanziate dal Governo per i porti liguri con il decreto firmato dai ministri alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e all’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti.