Corruzione: terremoto giudiziario coinvolge Imperia. Nei guai Gaia Checcucci, Commissario Ato idrico/L’inchiesta

Un terremoto giudiziario coinvolge anche la provincia di Imperia. Gaia Checcucci, Commissario ad Acta dell’Ato Idrico Imperiese, risulta indagata e destinataria di una misura cautelare interdittiva in un’inchiesta condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma che mira a far luce su presunti episodi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari.

L’indagine della Procura di Roma, condotta con intercettazioni telefoniche e ambientali e acquisizioni documentali, ha portato agli arresti di due avvocati di diritto amministrativo, Federico Tedeschini, e il collega Pierfrancesco Sicco, e alla sospensione cautelare, per 12 mesi, del Magistrato del Consiglio di Stato, dallo scorso febbraio presidente della terza sezione del Tar del Lazio, Maria Silvestro Russo, dell’avvocato Gianmaria Covino e, appunto, di Gaia Checcucci.

Secondo l’accusa, Gaia Checcucci “in accordo con Sicco, che svolgeva funzione di intermediario degli accordi illeciti e riscuoteva parte del prezzo del reato”, avrebbe conferito “in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica amministrazione, plurimi incarichi legali e di consulenza allo studio Tedeschini”.

Maria Silvestro Russo, invece, avrebbe favorito l’avvocato Tedeschini in diverse cause al Tar.

“Tedeschini – si legge nell’ordinanza firmata dal Gip Roberta Conforti – rappresenta un centro di riferimento e di potere nella Capitale per accedere a raccomandazioni politico-istituzionali; in tal modo Tedeschini acquisisce ulteriore potere e credito presso centri di interesse da ‘monetizzare’ al momento opportuno con richieste di favori per sé, per i suoi clienti o persone a lui vicine”.

L’avvocato Tedeschini e Imperia

L’avvocato Tedeschini ha avuto incarichi di consulenza legale, per quello che è dato sapere sino al giugno 2022, anche per la Provincia di Imperia, per la quale la Checcucci ricopre, dal settembre 2019, su nomina del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’incarico di Commissario ad Acta dell’Ato idrico.

Nel dettaglio, i primi due incarichi dell’avvocato Tedeschini risalgono all’agosto 2020, per un totale di circa 26 mila euro. Altri due incarichi nel 2021, a febbraio, per circa 14.500 euro, e ad aprile, per 11.157 euro. L’ultimo incarico in ordine di tempo è del marzo del 2022, 12.703 euro. Per un totale di circa 65 mila euro.

Le conseguenze per l’Ato idrico imperiese

Bisogna capire, ora, quali conseguenze porterà per la provincia di Imperia la sospensione cautelare dell’esercizio di pubblico ufficio, per 12 mesi, di Gaia Checcucci. La Regione Liguria dovrà provvedere a nominare un nuovo Commissario ad Acta, in un momento delicatissimo per il servizio idrico della provincia di Imperia, alle prese con il rifacimento del nuovo acquedotto?