Imperia: Comune, oltre 200 mila euro di incarichi ai membri della Commissione Paesaggio. C’è una questione di opportunità? /Il caso

Lo scorso 22 dicembre il dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Imperia, Marco Marvaldi, ha affidato all’architetto Fiorenzo Marino un incarico per la progettazione e la sicurezza del progetto “Housing temporaneo e stazioni di posta”. Come si evince consultando i siti dell’Anac e del Comune di Imperia, non si tratta del primo incarico affidato dal Comune ai membri della Commissione Paesaggio del Comune di Imperia per un importo totale che supera i 200 mila euro. Nulla di illegittimo, s’intende, ma c’è una questione di opportunità, come sollevato in altre realtà italiane.

Imperia: la Commissione Paesaggio e il tema opportunità

Che cos’è la Commissione Paesaggio

La Commissione locale per il paesaggio è un organo tecnico-consultivo che esprime i pareri obbligatori per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria di competenza comunale. Di fatto, una buona parte dei progetti edilizi, pubblici o privati, necessita dell’autorizzazione della Commissione per poter prendere il via. E’ composta, a Imperia, da cinque professionisti: Roberto Beniamini (presidente, architetto), Paolo Corio (Ing.), Domenico Pino (Ing. ex presidente Ordine degli Ingegneri),Lionello Belmonte (geologo), Fiorenzo Marino (architetto). L’incarico è a titolo gratuito.

Ad oggi, in base a quanto consultabile sui siti del Comune di Imperia e di Anac, il Comune ha affidato ai membri della Commissione incarichi per oltre 200 mila euro. Dal porto turistico ai portici, dalla Rabina all’ex Tiro a Volo, dalla pista Ciclabile al Museo Navale fino alla piscina Cascione, giusto per fare alcuni esempi. Non vogliamo fare i conti in tasca a nessuno, dunque non pubblicheremo gli importi per ogni singolo incarico. Non è rilevante, perché il tema, come detto, è un altro.

Il tema opportunità

La questione riguarda l’opportunità o meno, per un membro della Commissione Paesaggio, di accettare incarichi professionali presso lo stesso comune di competenza della Commissione. Il motivo? Non essere influenzati, in alcun modo, nelle proprie valutazioni.

Un dubbio che hanno sollevato svariati enti, in Italia. Ci sono Comuni ad aver adottato un regolamento specifico che di fatto impedisce ai membri della Commissione Paesaggio di svolgere incarichi presso lo stesso comune.

Ad esempio il Comune di Udine (Friuli, 99 mila abitanti). Nel regolamento per l’istituzione e la disciplina della Commissione Locale per il Paesaggio si legge: “I componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia/Consulta per l’edilizia e l’urbanistica né svolgere incarichi professionali presso il Comune di Udine”.

Il Comune di Cantù (Lombardia, 39 mila abitanti), all’art. 2 del regolamento sulla Commissione Locale per il Paesaggio, scrive “si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della

Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso l’ente locale”.

Non solo ci sono Comuni che hanno adottato limitazioni per i membri della Commissione Paesaggio. E’ il caso della Regione Puglia che con la legge Regionale “Norme per la pianificazione paesaggistica”, all’art. 8 “Commissione Locale Paesaggio” precisa che “i componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l’ente delegato”.

Ci sono poi enti che hanno adottato una soluzione alternativa, come il Comune di Milano che ha stabilito l’obbligo, per i membri della Commissione Paesaggio, di attestazione e pubblicazione della rendicontazione dell’attività professionale svolta nell’ambito del territorio comunale, in un predeterminato arco temporale, prima di assumere I’incarico e annualmente per tutta la durata dello stesso.

Il caso Varese

Per comprendere meglio la questione “opportunità” è utile fare un salto in Lombardia, in particolare a Varese, dove, presso il locale Comune, è vigente un regolamento, inerente la Commissione Paesaggio, che prevede l’obbligo di astensione per i commissari dall’assumere incarichi professionali nel territorio del Comune.

Alla richiesta del Comune di Varese di modificare il regolamento, in particolare l’art. 4 (“Casi di incompatibilità-obbligo di astensione” l’Ordine degli Architetti, in una lettera pubblicata sui quotidiani online ha risposto: “L’ordine scrivente costata che l’obbligo di astensione professionale dei membri della Commissione Paesaggio stabilito nel vigente Regolamento comunale si basa correttamente sui fondamentali principi di civiltà giuridica dell’imparzialità e della trasparenza”.

La situazione a Imperia?

A Imperia il regolamento edilizio del Comune di Imperia, aggiornato l’ultima volta nel gennaio 2018 (amministrazione Capacci) non prevede e non ha mai previsto in passato alcuna limitazione per i membri della Commissione Paesaggio.

“Confermo che non c’è mai stata alcuna limitazione – dichiara a ImperiaPost la presidente dell’ordine degli Architetti di Imperia, Paola Muratorio – anche perché nessun professionista ha mai sollevato il problema. Detto questo, la sua inchiesta può essere utile per aprire un dibattito interno e anche per provvedere al rinnovo dell’albo degli esperti in materia di paesaggio che è fermo dal 2015, il che impedisce ai giovani di farne parte, con il risultato che i professionisti abilitati sono sempre gli stessi.

Il divieto di assumere incarichi? A mio modo di vedere è eccessivo. Chi fa parte di una Commissione Paesaggio ha degli oneri e deve licenziare le pratiche con pareri ben motivati. Si tratta di incarichi non remunerati con i quali si garantisce un servizio alla comunità. Certamente, ci vuole buon senso nell’assegnazione degli incarichi ai membri della Commissione da parte del Comune. Esiste un limite, stabilito dall’etica che dovrebbe governare ogni nostra attività. Ritengo che la proposta adottata dal Comune di Milano possa essere una buona soluzione”.

“Non ritengo vi siano problemi di opportunità – dichiara il Vice Sindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Imperia Giuseppe Fossati – Parliamo di professionisti seri che svolgono il proprio compito, a titolo gratuito, con competenza e imparzialità. Non si può pensare che ci svolge l’incarico di membro della Commissione non possa più lavorare”.

Visto che siamo alle porte della campagna elettorale chiediamo ai candidati Sindaco di aprire una discussione per valutare se possa essere utile o meno una modifica al regolamento.

Gli incarichi ai membri della Commissione Paessaggio (ad oggi, consultabili sul sito di Comune di Imperia e Anac)

Fiorenzo Marino

– Nuovo parco marino a completamento ripristino dell’area di ex tiro al volo presso la passeggiata moriani – progettazione architettonica generale direzione lavori coordinamento sicurezza

– Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione e contabilita’ dei lavori – housing temporaneo e stazioni di posta

– direzione lavori progetto riqualificazione parco giochi La Rabina

Roberto Beniamini

– incarico progettazione – adeguamento normativo impiantistico e superamento barriere architettoniche portici via bonfante e piazza dante ad oneglia

– incarico progettazione – lavori di demolizione fabbricato sito in Calata Cuneo e migliorie esterne

– studio fattibilità progetto “Viva Parasio”

– pista ciclabile – prefigurazione architettonica d’insieme, integrazione architettonica degli elaborati, supporto al RUP per la supervisione ed il coordinamento della progettazione esecutiva e dell’integrazione delle prestazioni specialistiche

Domenico Pino – Studio Pino&Bertora

– incarico progettazione e contabilita – progettazione, fornitura, posa in opera e messa in esecuzione del planetario del museo navale di imperia

– direzione e contabilità lavori – consolidamento di un tratto dissestato di Viale Matteotti tra incrocio via battaglione pieve di teco/corso roosevelt e villa faravelli

– Incarico per verifica strutture – Efficientamento energetico della piscina pubblica f. Cascione

– Lavori portuali (incarico affidato dalla Go Imperia, partecipata al 100% del Comune)

Paolo Corio

– Affidamento incarico per collaudo statico in corso d’opera nell’ambito degli interventi urgenti di restauro del civico teatro cavour

Lionello Belmonte

– Affidamento diretto per relazione geologico-sismica finalizzata ad intervento di sistemazione del Rio Baitè.