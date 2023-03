Offerte di lavoro Imperia: gli annunci dal 13 marzo del Centro per l’Impiego

In collaborazione con il Centro per l’Impiego della provincia di Imperia, ogni settimana il nostro giornale pubblicherà le offerte dei Centri di Imperia, Sanremo e Ventimiglia con i relativi riferimenti e modalità per presentare la propria candidatura.

Offerte di lavoro Imperia: ecco come candidarsi

Utilizza il portale Formazione Lavoro: consulta le offerte disponibili cliccando su formazionelavoro.regione.liguria.it

Vuoi candidarti? Devi essere in possesso di tutti i requisiti per effettuare le candidature e avere un curriculum aggiornato in formato WORD o PDF, preferibilmente completo di foto.

Se hai lo SPID:

Candidati alle offerte di lavoro in autonomia iscrivendoti; Fai clic sul box in alto “Sei in cerca di lavoro o di formazione?” e clicca sul link “Accedi Qui”. Spunta la visione della Privacy e del regolamento per i cittadini ed entra.

Potrai inserire tutti i tuoi dati, caricare il tuo curriculum e candidarti direttamente alle offerte che saranno immediatamente inviate ai nostri operatori.

Se non hai lo SPID:

Potrai inviare la tua candidatura all’indirizzo mail del CPI di riferimento indicando il numero di riferimento dell’offerta a: