Milano-Sanremo 2023: sabato 18 marzo a Imperia torna la “Classicissima”, rivoluzione della viabilità /Ecco tutti i divieti

Sabato 18 marzo 2023 torna la “Classsicissima”, la corsa ciclistica internazionale denominata “114a Milano – Sanremo”.



Per consentire lo svolgimento della manifestazione è stata emessa un’ordinanza che disciplina il transito e la sosta su parte delle vie interessate, durante il passaggio della gara ciclistica.

È stata inoltre predisposta la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo il tratto della strada “Aurelia” compreso tra Capo, Cervo, Capo Mimosa e Sanremo, in ambedue i sensi di marcia, dalle ore 14,56 alle ore 17,30 circa.

La chiusura della strada avverrà per settori, a partire dai 45 minuti precedenti gli orari di passaggio della corsa fino all’avvenuto transito dei partecipanti alla stessa.

La strada Aurelia resterà chiusa alla circolazione a partire dalle ore 15.00 nel Comune di Sanremo, dall’imbocco della salita Via Duca D’Aosta in direzione bivio Poggio, Ceriana, Baiardo, fino a Via Roma ove è fissato il traguardo.

Inoltre, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 della medesima giornata del 18 marzo sarà interdetto il transito ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 t. sul tratto dell’Aurelia compreso tra Capo Cervo e Ventimiglia e viceversa.

Milano-Sanremo 2023: ecco tutte le modifiche alla viabilità

A) Con decorrenza dalle ore 10,00 sino al termine della manifestazione, presumibilmente le ore 17,30 del giorno 18 marzo 2023:

PIAZZA U. CALVI – Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA AMENDOLA – Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA BIANCHI – Su tutta la piazza, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

PIAZZA DANTE ALIGHIERI – Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Della Repubblica, l’intersezione con via Don Abbo e l’intersezione con via Manuel Belgrano, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA DELLA REPUBBLICA – Su tutta la via, su ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIALE MATTEOTTI – Nel tratto compreso tra Ponte Impero e l’intersezione con Via Cascione, su ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

CORSO GARIBALDI – Su tutta la via, su ambo i lati, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA CASCIONE (tratto tra Via De Tommaso e Via Nizza) – Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA D’ANNUNZIO – Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

VIA AURELIA (dir. San Lorenzo al Mare) – A partire dall’intersezione con via Littardi, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Con decorrenza dalle ore 13,00 sino al termine della manifestazione, presumibilmente le ore 17,30 del giorno 18 marzo 2023:

PIAZZA DELLA VITTORIA – Nel tratto compreso tra l’intersezione con Via J. Amoretti e l’intersezione con Viale Vittorio Veneto, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

B) Con decorrenza dalle ore 12,00 sino al termine della manifestazione, presumibilmente le ore 17,30 del giorno 18 marzo 2023:

VIA BONFANTE – Su tutta la via, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

C) Il transito sulle strade interessate dalla manifestazione sportiva, verrà interdetto per il tempo ritenuto necessario dal Funzionario di P.S. preposto in zona e durante il periodo di interruzione saranno predisposte modifiche della viabilità sulle seguenti strade:

VIA DIANO CALDERINA – All’intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli.

SALITA PERI – All’intersezione con via Giacinto Menotti Serrati divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA PALESTRO – All’intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli.

VIA GIACOMO AGNESI – All’intersezione con la rotonda di piazza Ulisse Calvi divieto di transito per tutti i veicoli. – All’intersezione con via Giuseppe Maria Pira direzione obbligatoria diritto.

PIAZZA DANTE – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA DELLA REPUBBLICA – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

PONTE IMPERO – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIALE G. MATTEOTTI – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA CASCIONE (tratto tra Via De Tommaso e Via Nizza) – Nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Giuseppe Garibaldi (passo Foce) divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

ROTATORIA LARGO FALCONE BORSELLINO – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA NIZZA – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA GABRIELE D’ANNUNZIO – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

VIA AURELIA (dir. San Lorenzo al Mare) – Divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di accesso da tutte le vie laterali che si immettono sulla via.

D) durante il periodo di interruzione della circolazione disposto dal Funzionario preposto in zona, come indicato al punto C), in Via Amendola (tratto di strettoia) divieto di transito e fermata per i pedoni.