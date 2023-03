“La revoca dell’ordinanza di non potabilità nella maggior parte del territorio di Sanremo è un’ottima notizia, che dimostra un netto miglioramento nella situazione e l’efficacia degli interventi messi in atto. L’obiettivo ora è tornare il prima possibile alla piena fruibilità dell’acqua in tutte le zone coinvolte. Regione Liguria, insieme ad Arpal e Asl, continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della vicenda per garantire la piena sicurezza dei cittadini”.

Così l’assessore alla Protezione Civile e Ambiente della Regione Liguria Giacomo Giampedrone dopo che Asl1 ha comunicato la cessazione del divieto di consumo potabile dell’acqua nel Comune di Sanremo, imposto negli scorsi giorni a causa del rilevamento di ‘1, 2, 3 tricloropropano’ nella rete acquedottistica che serve anche il Comune di Taggia.

Sanremo: inquinamento acquedotto, revocata ordinanza non potabilità acqua. Ecco perché

In queste ore la società Rivieracqua ha concluso un bypass di collegamento con il Roja, permettendo di aggirare i pozzi dove era stata trovata la sostanza: al momento rimangono coinvolte nel divieto di uso potabile dell’acqua solo le zone sanremesi di Bussana Vecchia, Alta Valle Armea e la zona carceri di Sanremo.

Per ripristinare la potabilità nell’abitato di Taggia – dove permane il divieto di utilizzo dell’acqua potabile tranne che per usi igienici nelle regioni di Castelletti, Periane, Colli, Sorini, Batexe, Sette Monti, Corneo e Beuzi – si attendono i risultati delle analisi sui nuovi campionamenti già programmati per domani.