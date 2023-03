Imperia: scambio di curriculum tra il mondo della scuola e quello del lavoro, al Ruffini la presentazione del portale

Si è svolta stamani, presso la Biblioteca dell’istituto “G. Ruffini” di Imperia la presentazione del progetto “POLI – Portale del Lavoro Imperia”, un progetto che ha visto la collaborazione dell’Istituto Ruffini, di Confindustria Imperia e di SEI-CPT per la realizzazione di un portale per lo scambio di curriculum “validati” tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

La peculiarità del portale è che i CV, caricati dai ragazzi secondo le specifiche dettate dai corsi che Confindustria ha tenuto presso il Ruffini di Imperia, vengono poi “validati” dai docenti, che intervengono confermando o meno le informazioni in essi indicate, assegnando quindi un “bollino di validazione” che permette al documento di diventare visibile alle aziende interessate; ecco quindi che le imprese riescono ad avere una sorta di garanzia sui contenuti delle informazioni ottenute.

Il portale e la sua gestione è stata tutta realizzata dall’azienda speciale informatica del Ruffini, la nostra “RTS – Ruffini Technological Service”, quale dimostrazione delle alte competenze informatiche dei ragazzi che seguono il corsi SIA (manager informatico) dell’Istituto.

Erano presenti alla dimostrazione del software e alla consegna degli attestati ai ragazzi partecipanti i corsi di formazione il Direttore di Confindustria Imperia, dott. Paolo Della Pietra, il Direttore del SEI-CPT Francesco Castellaro, la formatrice di Confindustria dott.ssa Raffaella Rognoni.

Il progetto getta le basi per una proficua e stabile collaborazione tra le realtà coinvolte, tutte interessate a dare una risposta alle esigenze di vita e di lavoro dei nostri ragazzi, con la dovuta specifica che questo portale è stato sviluppato dall’RTS in maniera aperta a tutte le realtà scolastiche della Provincia e non limitato al solo Ruffini, proprio per dare uno strumento in più alla pianificazione territoriale dei soggetti interessati.

Un ringraziamento particolare al direttore di Confindustria per il supporto, anche economico, che ha dimostrato sempre e promesso in futuro per sostenere queste e altre attività del nostro Istituto legate alla formazione a 360 gradi dei nostri alunni.

