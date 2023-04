Autotrasporto: incontro a Genova per il nuovo autoporto e i rimborsi per i cantieri. Marzo (Confartigianato), “C’è impegno per raggiungere gli obbiettivi”

“A seguito dell’incontro in Autorità portuale a Genova con il presidente Paolo Emilio Signorini, è emerso che c’è un fermo impegno nel risolvere a nostro favore la questione della creazione dell’autoporto sul sito ex Ilva“. Lo evidenzia l’imprenditore imperiese Antonio Marzo, presidente regionale di Confartigianato Trasporti.

Vertice con Regione, Autorità Portuale e Comune di Genova. A breve tavolo tecnico con Autostrade

Aggiunge Marzo: “Abbiamo avuto anche garanzie da parte di Signorini del fatto che con il sindaco di Genova Marco Bucci si stanno impegnando per raggiungere questo obiettivo a nostro favore, che consentirebbe di risolvere un problema che sta ormai diventando insormontabile per tutto il comparto dell’autotrasporto che gravita attorno al nodo di Genova.

Inoltre il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone hanno assicurato entro breve l’apertura di un tavolo tecnico con Autostrade e gli enti locali per definire le modalità dei rimborsi agli autotrasportatori, costretti a far fronte ai disagi causati dai lavori straordinari di ammodernamento della rete in concessione in Liguria”.

Spiegano Toti e Giampedrone: La Regione, di concerto con il Comune di Genova e l’Autorità Portuale, intende chiedere una riprogrammazione dei fondi, 180 milioni su 6 anni, su un arco di tempo più ristretto, 3 o 4 anni al massimo, con una calendarizzazione esatta dell’impatto dei cantieri e un rimborso in termini di corsa e non in termini di cashback o minuti effettivi di percorrenza.

Nelle prossime settimane inizieranno gli incontri tra Governo, istituzioni del territorio e concessionarie per poi inserire la nostra proposta all’interno dell’accordo risarcitorio”.