Liguria: spiagge, assessore Marco Scajola incontra associazioni Balneari. “Per fare il punto sulle esigenze del settore in vista della nuova stagione turistica”

L’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola ha incontrato, presso il palazzo di piazza De Ferrari, i rappresentanti delle associazioni balneari liguri.

“Un incontro molto utile per fare il punto della situazione delle esigenze del settore in vista dell’inizio della nuova stagione turistica – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola – Come ogni anno ci siamo confrontati con i rappresentanti delle associazioni balneari liguri per capire le esigenze di un comparto fondamentale per l’economia ed il turismo della nostra regione.

Abbiamo riscontrato il gradimento dei gestori degli stabilimenti rispetto alle misure che come abbiamo varato negli ultimi mesi – prosegue Scajola – al fine di valorizzare il nostro meraviglioso litorale e sostenere le attività che forniscono, durante la stagione estiva, un servizio molto importante a beneficio di residenti e turisti: dai 2,4 milioni di euro investiti su tutto il territorio regionale in ripascimenti, pulizia, sicurezza e accessibilità delle spiagge, alle linee guida approvate a fine marzo per consentire ai Comuni l’utilizzo di scogliere artificiali ed altre opere a mare per attività connesse alla balneazione.

Iniziative molto importanti – conclude l’assessore – che, in maniera diretta e indiretta, aiuteranno i nostri imprenditori balneari ad accogliere nel modo migliore i tantissimi turisti che, nei prossimi mesi, trascorreranno le vacanze nella nostra regione”.