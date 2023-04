Elezioni Imperia: candidato sindaco Enrico Lauretti presenta programma. “Non abbiamo smanie di potere. Ispirati a politiche del liberalismo, del popolarismo e del socialismo”

Venerdì 14 aprile “Società Aperta – Enrico Lauretti Sindaco” ha presentato ufficialmente in Comune di Imperia la propria lista di 32 candidati per le elezioni comunali del prossimo 14/15 maggio.

Elezioni: candidato sindaco Enrico Lauretti presenta programma elettorale

“Abbiamo assunto questa iniziativa politico amministrativa esclusivamente per motivi ideali. Non abbiamo smania di potere o di carrierismo politico né siamo portatori di particolari interessi economici. Siamo persone normali che credono in alcuni valori fondamentali e in conseguenti pratiche politiche e abbiamo ritenuto nostro dovere morale riproporli.

Per questo abbiamo fondato innanzitutto una associazione culturale denominata “Società Aperta” ispirata alle grandi culture politiche del liberalismo, del popolarismo e del socialismo nella consapevolezza che da sole queste culture non riescono a risolvere i problemi di un presente ormai estremamente complesso, ma che invece una loro ragionata sintesi può offrire la possibilità di affrontare fiduciosamente il futuro.

Estrapoliamo alcune idee dallo Statuto di Società Aperta.

“libertà di organizzare autonomamente la propria esistenza coi soli vincoli dettati dalla legge, libertà di espressione, di movimento, di intrapresa; pluralismo delle idee e dei valori; democrazia e difesa dei diritti; istituzioni liberaldemocratiche, separazione dei poteri e costituzionalismo; uguaglianza dei diritti e delle possibilità; riduzione delle disuguaglianze sociali ed economiche; salvaguardia della dignità umana; antirazzismo; tolleranza, fratellanza, solidarietà, attenzione ai problemi della persona; sostegno ai più deboli ai fini di assicurare loro una esistenza degna; difesa della vita umana; difesa dell’ambiente e contrasto al cambiamento climatico; internazionalismo e multiculturalismo; promozione della pace e della cooperazione internazionale; lotta alla povertà e alla fame nel mondo e sostegno allo sviluppo dei paesi poveri; sostegno alle organizzazioni internazionali; europeismo ed atlantismo; fiducia nella scienza e nella ragione; meritocrazia e competenza. La Associazione si ispira alle culture politiche del liberalismo, popolarismo e socialismo.”

Quindi, partendo dal presupposto che non ci può essere politica seria e responsabile senza cultura come d’altra parte non c’è cultura autentica senza politica, abbiamo elaborato i seguenti 14 Principi politici che ispirano il nostro pensiero e la nostra azione.

– Politica umana, democratica, attenta ai valori della dignità, della libertà, della uguaglianza dei diritti, della riduzione delle disuguaglianze economico-sociali e delle sofferenze.

– Politica nell’esclusivo servizio dell’interesse pubblico.

– Politica dell’ascolto e come partecipazione attiva della cittadinanza.

– Politica della competenza, della capacità tecnico-amministrativa e del merito.

– Politica a difesa dell’ambiente.

– Politica al servizio del cittadino, della “mano tesa” al cittadino.

– Politica fondata sulla cultura, cultura espressa dalla politica.

– Politica del fare, della decisione, della risolutezza.

– Politica nel rispetto della legalità e delle procedure amministrative.

– Politica democratica-costituzionale, collegiale, separazione di ruoli e poteri.

– Politica dell’equo trattamento di tutti i cittadini.

– Politica della modestia, della gentilezza e della cortesia.

– Politica aperta a tutti, Comune aperto, Città aperta.

– Politica a difesa e sostegno dei più deboli.

Successivamente abbiamo redatto un ampio ed articolato programma amministrativo i cui titoli dei 6 capitoli sono :

– La città per il cittadino.

– La città operosa.

– La città aperta a cultura, verde, tradizioni, e nuovo turismo.

– La città attenta al proprio ambiente.

– La città efficiente e sostenibile.

– La città strategica.

Tutto ciò sempre nell’ambito di un confronto aperto, articolato ed anche vivace all’interno della nostra associazione e mediante convegni e incontri con associazioni e persone esterne alla stessa. Società Aperta si caratterizza infatti per essere tollerante, pluralista, luogo di libera espressione dove possono convivere costruttivamente persone con scopi di vita diversi e sensibilità politiche differenti, ma tutti animati dai valori espressi nello Statuto e nei Principi.

Si è pervenuti dunque alla presentazione di una lista di persone corrette, capaci e competenti, molti dei quali hanno maturato importanti esperienze nella Pubblica Amministrazione e nelle libere attività e professioni e che quindi sono in grado di assicurare alla cittadinanza una ottima amministrazione, realmente efficiente e competente, partecipata, collegiale, trasparente, onesta e rispettosa della legalità.

“Società Aperta – Enrico Lauretti Sindaco” in sintesi costituisce una eccellente e nuova proposta politica, assolutamente alternativa a quanto oggi in essere, che vuole riportare il “cittadino al centro”, in un progetto di riscatto di una città in declino da tanti anni.

Nei prossimi giorni e fino allo svolgimento delle elezioni forniremo ulteriori informazioni circa gli obiettivi e le finalità della nostra iniziativa politica”.