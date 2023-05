Imperia si conferma Bandiera Blu a Borgo Peri e Borgo Marina: ancora escluse Prino e Foce

Imperia si conferma bandiera blu anche per il 2023, il riconoscimento assegnato dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, ai comuni e agli approdi turistici con le acque più pulite e con i migliori servizi sulle spiagge.

A confermare il riconoscimento, come per lo scorso anno, sono le spiagge di Borgo Peri, a Oneglia, e di Borgo Marina, a Porto Maurizio. Mancano ancora all’appello Borgo Foce e Borgo Prino, escluse con ogni probabilità per via dei lavori sulle scogliere che non permettono di adempiere a tutte le richieste della FEE.

Con 34 Bandiere Blu la Liguria si conferma anche nel 2023 la prima regione d’Italia per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Oltre a Imperia, in provincia altri 7 comuni hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Diano Marina.

Premiato l’approdo turistico di Imperia, insieme a Cala del Forte (Ventimiglia), Porto di Bordighera, Portosole (Sanremo), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare) e Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare).

Imperia si conferma Bandiera Blu

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.