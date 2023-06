Imperia: Fiera del Libro 2023, sabato 3 giugno l’incontro con Francesca Michielin. Stefano Senardi: “Mi sono reso conto del suo straordinario talento fin dal primo incontro”

Francesca Michielin ospite del Festival della Cultura Mediterranea ad Imperia. L’appuntamento è per sabato 3 giugno alle 17.30, presso l’Isola Mediterranea in piazza Fratelli Serra. La cantautrice, polistrumentista e direttrice d’orchestra Francesca Michielin, ammirata per il suo talento eclettico e il suo carisma, si unirà all’autrice il produttore discografico imperiese Stefano Senardi per una conversazione dedicata alla presentazione del suo libro “Il cuore è un organo”, oltre che al suo percorso nella carriera musicale.

“Ho avuto il piacere di conoscere Francesca Michielin quando lavoravo a X Factor nel 2011. Sin da subito, mi sono reso conto del suo straordinario talento. Nonostante fosse ancora molto giovane, solo 16 anni, ha sorpreso tutti durante le audizioni cantando un brano dei Led Zeppelin. Ci ha poi spiegato di essere cresciuta in una famiglia dove si ascoltava musica rock. Francesca, proveniente dal Veneto, mostrava una combinazione affascinante di apparente timidezza e una forza impetuosa nel suo approccio al rock. Il contrasto tra innocenza provinciale e potenza rock era affascinante. Inoltre, ho notato subito la sua curiosità e la voglia di imparare, di chiedere. Francesca dimostrava una determinazione e una sete di conoscenza notevoli.

Queste caratteristiche sono state fondamentali per il suo percorso. Invece di sfruttare la vittoria a X Factor per ottenere un’estate piena di concerti, ha deciso di dedicarsi seriamente allo studio e all’apprendimento per perfezionare ciò che già conosceva in parte. Ha completato gli studi, laureandosi al conservatorio di Castelfranco Veneto nel canto jazz, senza interrompere gli impegni intrapresi prima della sua carriera artistica.

Al raggiungimento della maggiore età, oltre a essere diplomata e laureata, Francesca è diventata un’autrice e una polistrumentista. È un personaggio importante nella musica italiana femminile per molti motivi, tra cui la sua mentalità. Spesso, le donne nel mondo della musica non vengono accettate quando si spingono oltre le richieste che vengono loro fatte. La gente si chiede: ma come può essere che Francesca scriva, arrangi, collabori, suoni tutti questi strumenti? Con i numerosi premi vinti e il secondo posto al Festival di Sanremo, dimostra una maturità, intelligenza e coraggio rari, che dovrebbero essere presi come esempio. Porta avanti con grande importanza un messaggio significativo per le giovani ragazze che vogliono emergere nel mondo dello spettacolo: essere realiste, seguire i propri sogni con una buona dose di disciplina.

Il suo album “Cani sciolti” è stato un atto di grande coraggio, in quanto ha fatto tutto da sola: ha suonato, cantato, scritto e collaborato. Nell’ultimo anno, ha condotto il programma “Effetto Terra”, che affrontava tematiche legate alla salvaguardia del pianeta, dimostrando posizioni interessanti, intelligenti e coraggiose.

Nell’anno scorso, è stata anche la conduttrice di X Factor. Ricordo di averla invitata a Imperia, in Piazza Dante, per il Capodanno del 2011. Questa volta l’ho invitata per presentare il suo libro che ho trovato estremamente interessante. È la storia di tre donne che, attraverso una reciproca conoscenza e un dolore che le sta consumando, riescono a rinascere, realizzarsi e risolversi. Ci sono anche elementi autobiografici legati al mondo della musica”.