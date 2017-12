IMPERIA. ACQUISTI ONLINE, TRA I 50 PICCOLI COMUNI PIÙ ATTIVI ANCHE ARMO E MONTEGROSSO SECONDO UNO STUDIO DI AMAZON/LA CLASSIFICA

Secondo una studio realizzato da Amazon, tra i 50 comuni italiani sotto i 150

di Redazione

Secondo una studio realizzato da Amazon, tra i 50 comuni italiani sotto i 150 abitanti più attivi sul fronte degli acquisti online ci sono anche due borghi imperiesi, Armo (43°) e Montegrosso Pian Latte (48°). I prodotti più acquistati? Beni di largo consumo, giocattoli e ricambi per le biciclette.

Delle 11 regioni presenti nella classifica 2017, il Piemonte è la prima con quasi 60 dei primi 100 più piccoli comuni italiani per abitanti presi in esame. Seguono Lombardia, Abruzzo e Liguria. Cuneo si posiziona sul gradino più alto del podio tra le province con ben 30 comuni, seguita da Vercelli e Pavia.

Il borgo cuneese di Marmora, con i suoi 62 abitanti suddivisi nelle 16 frazioni, si conferma per la seconda volta il comune più attivo negli acquisti online della classifica stilata da Amazon.it. Al secondo posto si attesta Cursolo-Orasso, borgo della provincia di Verbano-Cusio-Ossola che si erpica nella Valle Cannobina e conta 90 abitanti, mentre al terzo si posiziona Maccastorna, che con i suoi 73 abitanti è il comune lodigiano sulle rive dell’Adda meno abitato in tutta la provincia lombarda.

Nelle prime 10 posizioni figurano anche Bonvicino (Cuneo), Introzzo (Lecco), Rhêmes-Notre-Dame (Valle D’Aosta), Cissone (Cuneo), Balme (Torino) e Piazzolo (Bergamo).

Il comune più piccolo che acquista su Amazon.it è Moncenisio, in provincia di Torino, con i suoi 30 abitanti.