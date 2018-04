PREVISIONI METEO IMPERIA 28 APRILE: LA RUBRICA “THE METEO MENIAK”.

“The Meteo Meniak” nato dalla collaborazione fra ImperiaPost e Giovanni Nebbia, anche conosciuto come “Meniak”, fonico di professione, con una grande passione per la meteorologia. Tutti gli aggiornamenti, successivi al primo bollettino meteo sono disponibili sulla Pagina : The Meteo Meniak.

Le previsioni del tempo del 28 aprile a Imperia

Meteo-post del 28/4/2018

In attesa di un primo impulso atlantico per domani sera vivremo una giornata e mezza di attesa, con i cieli che iniziano a mostrare i segni di una instabilità crescente. Siamo in primavera e il passaggio di fronti organizzati è oramai un evento più raro, le dinamiche infatti alle quali andremo incontro i prossimi giorni saranno di tempo tendenzialmente instabile con precipitazioni più sparse.

Il primo fronte è atteso per la serata di domani, porterà dalla serata delle piogge in arrivo da ovest, mentre oggi pomeriggio, dalle 15:00 in avanti avremo qualche temporale sui monti in estensione al cuneese. Come nota posso aggiungere che l’attività temporalesca sarà piuttosto fervente tra sabato e domenica sul Piemonte occidentale e montano.

Anche il primo maggio sarà probabilmente caratterizzato da un tempo instabile nella sua seconda metà, ma vista la tipologia del peggioramento non sarà possibile sciogliere la prognosi fino a lunedì mattina. Temperature in discesa da domani, rientreranno nella media per lunedì e martedì, dopo tanti giorni di anomalie climatiche a voi sembrerà fresco, ma sarà tutto normale.

Mare tra il calmo e il poco mosso oggi, crescerà domani sera con l’approssimarsi delle correnti sud occidentali e diverrà molto mosso, fino ad agitato al largo. Semaforo stese: verde oggi, rosso al pomeriggio sui monti. Verde anche domani, rosso dalle ore 19:00 salvo aggiornamenti. Buona giornata e a presto.