ELISOCCORSO LIGURE: RINNOVATA LA CONVENZIONE, IL PRESIDENTE TOTI. “GRAZIE AI VIGILI DEL FUOCO PER L’IMPEGNO DIMOSTRATO”

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta l’esito della riunione che si è svolta oggi in Prefettura a Genova

di Redazione

“Voglio ringraziare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la disponibilità manifestata oggi sul rinnovo della convenzione sull’elisoccorso, perfettamente in linea con il lavoro instancabile svolto dopo il crollo del Ponte Morandi e con lo sforzo compiuto per il potenziamento del servizio in questa fase di emergenza, che hanno rafforzato il sentimento, da noi tutti condiviso, di affetto e attaccamento al Corpo da parte dei cittadini genovesi e liguri”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta l’esito della riunione che si è svolta oggi in Prefettura a Genova tra il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prefetto Bruno Frattasi e la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, alla presenza del Capo del Corpo Gioacchino Giomi, del Comandante regionale del Corpo Claudio Manzella, del Commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli e con il coordinamento del Prefetto di Genova, Fiamma Spena.

“Sono soddisfatta per il risultato raggiunto oggi – ha aggiunto la vicepresidente Viale – con un impegno comune per il rinnovo della convenzione sull’elisoccorso, nella direzione che abbiamo sempre auspicato. L’intervento dei Vigili del fuoco nei trasporti sanitari in emergenza costituisce un valore aggiunto che vogliamo mantenere”.