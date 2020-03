Coronavirus: scuole chiuse in Liguria, Toti. “Decisione di estrema prudenza. Ecco i motivi”

“L’interscambio di studenti tra le zone considerate nella seconda fascia di rischio (laprovincia Savona) e le fasce limitrofe (imperiese, genovese e Piemonte) è molto elevato e avrebbe portato a una disparità di trattamento tra le zone”. Così il governatore della Liguria Giovanni Toti ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla decisione di prolungare fino a domenica 8 marzo la chiusura delle scuole in tutta la Regione.

I casi positivi al coronavirus sono 25 in tutta la Liguria, compresi i 2 decessi. Sono invece 476 le persone sotto sorveglianza attiva.

Ecco il bollettino

Sorveglianza attiva: Asl1 27, Asl2 249, Asl3 56, Asl4 42, Asl 5 92. Totale 466.

Tamponi positivi Liguria: 23

Ospedalizzati: Sanremo 2, Albenga 2, Savona 2, San Martino 8, Spezia 1, 8 al domicilio.

Tamponi in corso: 11 in lavorazione, 14 in totale (compresi 3 in arrivo )

Giovanni Toti

“La notizia più attesa l’abbiamo anticipata. Abbiamo deciso di prorogare ancora per 3 giorni la chiusura delle scuole. Lo abbiamo fatto per alcune ragioni di cui avevamo già parlato. L’assessore Cavo ha riunito tutti gli istituti, il mondo della scuola allargato, che si sta attrezzando per tutte le disposizioni normative in un momento non facile per scarsità sul mercato, per le procedure da rispettare.

Le tre ragioni per cui abbiamo preso questa decisione sono: il fatto che l’interscambio di studenti tra le zone considerate nella seconda fascia di rischio (provincia Savona) e le fasce limitrofe (Imperia, genovese, Piemonte) è molto elevato e avrebbe portato a una disparità di trattamento tra le zone. La seconda è l‘omogeneità con diverse zone della Liguria, terza l’omogeneità con la Regione Piemonte. Inoltre, è importante lasciare il tempo alle scuole di dotarsi degli strumenti e delle procedure necessarie. Molti ce l’hanno già fatta, ma la maggior parte ha bisogno ancora di tempo per lavorare serenamente.

È una decisione di estrema prudenza fatta sulla base dei ragionamenti. Al momento la nostra fase di mitigazione sta funzionando, quindi qualche giorno in più ci lascia più tranquilli.

Nel decreto del presidente del Consiglio le nostre scuole avrebbero potuto aprire già da lunedì scorso.

Si parla di oltre 300 studenti che dalla provincia di Savona escono dalla provincia per andare a scuola”.

Sonia Viale

“Ci sono 25 casi positivi in Liguria, compresi i due decessi, la donna di Castiglione d’Anna e la donna in albergo a Laigueglia. Per quanto riguarda i sorvegliati attivi sono attualmente 476 in tutta la Liguria.

Grande attenzione e azione di contenimento che sta dando i suoi frutti”.

