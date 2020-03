Coronavirus: Regione Liguria, consegnata nave ospedale GNV. “Un sostegno ai nostri ospedali, operativa con i primi 25 posti”/Le immagini

È stata consegnata alla Regione Liguria, oggi a Genova, la “nave ospedale” che la compagnia di navigazione GNV ha approntato per il sistema sanitario regionale, trasformando la M/n Splendid in una struttura pienamente attrezzata per fornire assistenza ai pazienti affetti da COVID-19 e alle persone, in fase di dimissione ospedaliera, tenute a trascorrere un periodo in strutture controllate prima di rientrare nelle proprie abitazioni.

Con l’obiettivo di rispondere tempestivamente all’emergenza sanitaria e di consentire, nel frattempo, la valutazione di soluzioni alternative, la nave è stata messa nella disponibilità della Regione Liguria al valore simbolico di 1 euro fino al termine del periodo di emergenza dichiarato dal Governo lo scorso 9 marzo. La regione potrà quindi impiegarla attivando da subito l’accoglienza dei primi 25 degenti.

È un progetto messo a punto dalla compagnia di traghetti del Gruppo MSC insieme al RINA, in stretto coordinamento con il Sistema Sanitario Ligure e con la Protezione Civile. La soluzione è stata implementata in brevissimo tempo ed è in grado di assistere centinaia di potenziali pazienti, aumentando così la capacità ospedaliera della Liguria e, ove necessario, di altre aree del Paese. All’iniziativa partecipano, fornendo prodotti e servizi, numerosi partner liguri e nazionali.

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria:

“Grazie a GNV per aver messo a disposizione questa nave, allestita a tempo record. È stato un grande lavoro di squadra tra il Gruppo MSC, GNV e il Rina che hanno predisposto il progetto pilota a livello nazionale e Regione Liguria, con la nostra Protezione civile e la task force sanitaria. Siamo la prima Regione ad aver individuato e attrezzato su tutto il territorio le strutture idonee ad ospitare sia persone in ‘dimissione protetta’ dagli ospedali, per un periodo di convalescenza prima di tornare al proprio domicilio, sia persone che devono effettuare la quarantena in totale isolamento.

Sono già operative altre due strutture in Liguria: l’ex ospedale Falcomatà della Spezia e la Rsa di Viale Cembrano a Genova.

Da lunedì la nave sarà operativa con i primi 25 posti e sarà operativa anche la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo. Uno sforzo immane per far fronte all’emergenza e fornire un sostegno ai nostri ospedali che potranno dimettere coloro che hanno superato la fase acuta della malattia per accogliere chi ne ha bisogno”.

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo GNV e Divisione Passeggeri Gruppo MSC:

“Come Gruppo MSC abbiamo sentito il dovere, in questa situazione di emergenza, di muoverci con tempestività e di mettere a disposizione le nostre competenze e le nostre risorse per sviluppare una soluzione che possa rispondere alle esigenze del Paese, e in particolare di Genova e della Liguria, avviando un progetto e accompagnandolo nella sua prima fase di sperimentazione”.

Ugo Salerno, Amministratore Delegato RINA:

“Siamo felici di aver contribuito all’iniziativa di GNV, mettendo a disposizione le nostre competenze tecniche per un progetto che speriamo sia utile ed efficace per tutta la comunità. Abbiamo messo a punto un concept d’emergenza, così come lo è la situazione che stiamo affrontando, e vogliamo offrirlo a coloro che avranno la necessità di replicarlo”.

La consegna della nave è avvenuta oggi, nel porto di Genova, alla presenza del Governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, del Sindaco di Genova, Marco Bucci, del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, dell’Amministratore Delegato di GNV, Matteo Catani, dell’Amministratore Delegato del RINA, Ugo Salerno, della Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, dell’Assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, del Direttore Generale della ASL 3, Luigi Carlo Bottaro, e del Direttore del Dipartimento di Emergenza dell’Ospedale Galliera, Paolo Cremonesi. L’iniziativa ha riscontrato l’immediata adesione di numerosi partner, che hanno messo gratuitamente a disposizione prodotti e servizi per dotare la nave di tutti i requisiti necessari, tra i quali HP-Aruba, Alpha Trading, Artigo Rubber Flooring, San Giorgio del Porto, Auscomar, ItalBrokers, Agenzia Marittima Le Navi, Burger King, Covim, Emis, Giunti Editore, IdealService, Infomaster, Mantero Sistemi, Provveditoria Marittima Ligure Angelo Novelli e Studio Tecnico Navale Ansaldo.