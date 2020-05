Coronavirus, Imperia: caos mascherine a 50 cent, distribuzione in tilt nelle farmacie. “Non sappiamo quando arriveranno, per ora vendiamo nostre scorte”

A partire da oggi, lunedì 4 maggio, con la partenza della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, è obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ad esempio i mezzi di trasporto, gli esercizi commerciali e gli uffici pubblici.

Alcuni giorni fa, il Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, aveva annunciato che, dal 4 maggio, le mascherine sarebbero state disponibili in 50 mila punti vendita in tutta Italia al prezzo di 0.50 centesimi, proprio per garantire a tutti la possibilità di acquistarle.

Al momento, però, sono ancora molte le difficoltà di approvvigionamento e a Imperia non tutti i punti vendita, come le farmacie, riescono a rifornirsi. Molte attività infatti ne sono sprovviste e altre vendono quelle che hanno ordinato precedentemente, comprate a prezzi superiori.

Contattato da ImperiaPost, il presidente dell’associazione “Titolari di Farmacie” della provincia di Imperia, Elvio Barla, titolare della Farmacia di Caramagna, ha illustrato la situazione attuale.

Mascherine a 0.50 euro

“Al momento nella nostra farmacia stiamo vendendo a 0.50 euro più Iva le mascherine che avevamo comprato a 1,10 più Iva – ha spiegato Barla – Attualmente, però, non abbiamo ricevuto notizie sulla distribuzione delle mascherine di cui ha parlato il Commissario Arcuri e non abbiamo ricevuto note da parte della Protezione Civile Nazionale. Non sappiamo quali siano i 50 mila punti vendita a cui si riferisce. Probabilmente è ancora tutto in itinere e attendiamo indicazioni.

Rimborsi per le perdite negli introiti? Esiste un sistema che dovrebbe permettere un ristoro di quello che le farmacie hanno pagato in più, ma al momento sembra un sistema difficoltoso. Per quanto riguarda me, sulla base delle documentazioni, dei numeri e del lavoro richiesto, valuterò se richiedere o meno questo rimborso.

Approvvigionamento

All’inizio abbiamo avuto grosse difficoltà a reperire le mascherine, in un momento in cui la necessità impellente era quella di fornire un servizio alla popolazione per mettere tutti in sicurezza. A mio avviso siamo stati lasciati un po’ soli da chi era preposto a dare indicazioni. Le farmacie hanno cercato in tutti i modi di far fronte all’emergenza e a mio parere hanno operato nel modo migliore.

Inoltre, vorremmo avere tranquillità di cosa compriamo. Sarebbe necessario un’indicazione ufficiale del Ministero della Salute su modelli, codici, autorizzazioni.

Mascherine gratuite Regione Liguria

Per quanto riguarda le mascherine gratuite della Regione Liguria, nel giro di due/tre giorni dovrebbero essere disponibili. Per poterle ritirare sarà necessario il codice fiscale o la tessera sanitaria, perché potranno essere ritirate una sola volta. Le farmacie sono tutte collegate attraverso un sistema che registra il ritiro.