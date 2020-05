Coronavirus, Liguria: spiagge libere, parla Bucci. “A pagamento? Non esiste, è un controsenso”

“Non si paga per definizione per andare alla spiaggia libera, è un controsenso”. Lo ha affermato il sindaco di Genova e presidente Anci Marco Bucci, nel corso dell’odierna conferenza di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus in Liguria.

Presenti alla conferenza anche il presidente della Regione Giovanni Toti e la vicepresidente Sonia Viale.

Coronavirus: la conferenza stampa della Regione Liguria

Giovanni Toti

Dati

I dati ci confermano un calo sostanziale di tutti i nostri indicatori, in particolare gli ospedalizzati, il nostro punto di riferimento. Domani ci sarà un’ulteriore riunione con il Governo che ieri ha approvato un nuovo decreto che prevede importanti investimenti sanitari che siamo pronti a mettere a frutto e in parte avevamo anticipato.

Fase 3

Andremo a concordare la cosiddetta Fase 3. Lo faremo ascoltando dal Governo la procedura che intendono adottare, hanno parlato di un Decreto Legge. Siamo arrivati all’accordo sull’autonomia delle Regioni su una serie di riaperture. Ieri abbiamo scritto al Governo segnalando quello che riteniamo si possa aprire da lunedì in Liguria, sicuramente il commercio, la ristorazione e bar, gli artigiani e la cura della persona, parrucchieri ed estetisti, il tema dello sport.

Oggi abbiamo incontrato le categorie e abbiamo già raggiunto un protocollo di linee guida con i balneari. Abbiamo chiesto entro domani di avere le esigenze che le categorie ritengono imprescindibili per una riapertura corretta per la sicurezza e la salute e che garantiscano anche la sostenibilità economica. Le linee guida dell’Inail sono suggerimenti tecnici al decisore politico.

Abbiamo fatto un check e per ora i dati sono tutti all’interno dei parametri ministeriali. Avessimo un numero di ospedalizzati in crescita o un numero di contagiati preoccupati o troppe terapie intensive occupate, non ci sogneremmo neppure di pensare a una fase 2 o fase 3, in piena coscienza abbiamo numeri tali che ci consentono prudentemente di andare avanti.

Spiagge libere

Nelle prossime ore, lunedì, abbiamo convocato una riunione con i comuni costieri della regione Liguria per regolare insieme tutte le norme possibili per dare sicurezza alle spiagge libere del territorio. Siamo pronti ad attivarci perché abbiano tutti gli strumenti per affidare le spiagge libere a chi lo ritengono opportuno e ci impegneremo a dare un sostegno economico”.

Sonia Viale

Ticket gratuito per malati Covid

È emersa una proposta dall’Asl3 di ragionare sulla possibilità di esentare dal ticket i malati Covid. Una bella idea. Elisa ha dato incarico di fare un report per portare a compimento questa importante proposta.

Marco Bucci

Spiagge libere

“Stiamo trovando delle soluzioni per consentire a tutte le persone di fare l’estate come si deve. Nessuno dice che metteremo il 70% delle spiagge libere a pagamento, non so se è stato detto da qualche parte, ma è un errore. A me non risulta, non esiste per me e Anci. Ci sono delle proposte operative che danno la possibilità a tutti di usufruire delle spiagge, scegliendo tra stabilimenti privati, spiagge attrezzate e spiagge totalmente libere, dove c’è il bagnino.

Bisogna rispettare le norme di distanziamento e bisogna trovare il modo di farlo rispettare, o lo fa il Comune o il privato o qualcuno chiedendo il rimborso, ma non si parla di percentuali. Se il Comune non avrà le risorse per controllare il distanziamento, magari su 10 km di spiagge libere ne riesce a fare solo 5.

Non si paga per definizione per andare alla spiaggia libera, è un controsenso. Non so chi l’ha detto ma è sbagliato. Ci saranno sempre questi tre tipi di spiagge”.