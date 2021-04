Covid: manifestazione Fipe, ristoratori imperiesi a Genova. Presente l’assessore regionale Berrino. “Un dovere, vicino ai pubblici esercizi”

“Questa mattina ho portato il mio saluto in piazza della Vittoria a Genova, agli organizzatori della manifestazione odierna di Fipe Confcommercio. Tanti imprenditori della nostra Liguria che chiedono di poter lavorare rispettando le regole che quasi un anno fa erano state stabilite per le riaperture” commenta l’assessore regionale al turismo e lavoro Gianni Berrino.

“Ho raccolto immediatamente l’invito degli organizzatori per la dimostrazione pacifica di oggi. Comprendo – continua l’assessore Berrino – la situazione e sono vicino ai pubblici esercizi, agli albergatori, ai titolari di palestre e piscine, a chi nel mondo dello spettacolo non lavora da mesi perché, pur avendo seguito tutti i protocolli imposti, si trovano ancora bloccati. Non solo non gli è permesso di svolgere il loro lavoro ma non hanno ricevuto gli aiuti di cui avevano bisogno, pagando così un prezzo salatissimo per contrastare, da soli, la pandemia”.

“E’ un dovere per me essere oggi qui in piazza e portare loro la mia vicinanza politica e amministrativa” conclude l’assessore.