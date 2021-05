Pallamano: San Camillo Imperia, tre vittorie per la formazione Under 13. I ragazzi della Under 15 al secondo posto nella classifica ligure

Alla presenza dei consiglieri federali FIGH Giovanni Sorrenti e Marcello Visconti, il delegato di Area 2 Paolo Baresi, il delegato regionale ligure Angiolo Chicco Veroli ed il delegato provinciale Jean Claude Asnong si sono disputati ad Imperia presso la Palestra San Camillo, sabato il terzo concentramento Under 15 Ligure e domenica il secondo concentramento Under 13 della Area 2 (Lombardia – Piemonte – Liguria).

Sabato, i ragazzi Under 15 (nella foto), si sono confrontati nel terzo concentramento con la Pallamano Ventimiglia perdendo per 37 a 15 e contro l’ABC Bordighera vincendo per 27 a 12. Il gioco è stato sempre intenso ed appassionante permettendo comunque di inserire in partita anche alcuni nuovi elementi che hanno dimostrato la loro caparbietà e voglia di gioco. Con la giornata di sabato i ragazzi Under 15 della USD San Camillo si sono aggiudicati il secondo posto nella classifica ligure, garantendosi la partecipazione alla Final Four Area 2 che si disputerà domenica 13 Giugno contro le prime due della classifica lombarda.

Domenica, gli Under 13, vittoriosi nel primo concentramento a Tortona di domenica scorsa, sono usciti con un altro tris di vittorie anche dal concentramento imperiese, vincendo contro la Pallamano Derthona per 29 a 11, contro il Virtus Carnago per 38 a 13 ed infine contro il Vigevano per 50 a 16.

“E’ la dimostrazione” commenta il presidente della San Camillo Giovanni Martini “che i nostri ragazzi hanno lavorato bene in tutto quest’anno sportivo, anche senza potersi confrontare con altre squadra prima d’ora, acquisendo comunque i fondamentali individuali e di squadra sia in attacco che in difesa”.

I prossimi appuntamenti saranno per sabato 22 Maggio in casa per il quarto concentramento U15 Ligure e domenica 30 Maggio per il terzo concentramento Under 13 Area 2 a Cassano Magnago.