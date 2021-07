Imperia: taglio del nastro per MercatoRetrò. Fino a domani la rassegna del vintage in Calata Anselmi / Video e Foto

Taglio del nastro questa mattina in Calata Anselmi a Imperia per la quarta edizione di MercatoRetrò, la rassegna di veicoli d’epoca, accessori, ricambi e vintage, organizzata da Giuseppe Lo Sicco.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Claudio Scajola, il vicepresidente della Regione Alessandro Piana e l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino.

Sottolinea il sindaco Scajola: “Dobbiamo accogliere i turisti e sperare che siano numerosi e cercare di far crescere la nostra città, che ha sofferto come le altre. Dobbiamo renderla pulita, accogliente, ordinata e sicura, affinché i turisti possano contribuire al rilancio della nostra economia. Le manifestazioni, gli eventi sono indispensabili, ma devono essere di qualità, come questo di MercatoRetrò e dobbiamo sempre fare più eventi per attirare le persone qui da noi. Mi pare sia giusto dare un pubblico riconoscimento agli organizzatori, che contribuiscono alla crescita della città”.

Dice Alessandro Piana: “Manifestazioni di questo tipo rappresentano una ripartenza per un’estate che ci auguriamo tutti sia veramente all’insegna della ripresa e soprattutto all’insegna della serenità dal punto di vista mentale e fisico. Abbiamo passato 17 mesi mal contati di chiusure e lockdown e questa estate, dal punto di vista storico, segnerà una ripresa e mi auguro che ce la ricorderemo per i prossimi anni. Abbiamo grandi spazi che garantiscono il distanziamento sociale, anche perché non dobbiamo abbassare la guardia, in quanto ci sono piccoli segni di ripresa del covid e quindi complimenti agli organizzatori e agli espositori e complimenti anche a Comune di Imperia e Regione Liguria, che hanno creduto ancora una volta in questa manifestazione”.

L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino è arrivato a MercatoRetrò in sella alla sua Harley Davidson e si è schierato con i partecipanti al Motoraduno.

Dice Berrino: “La mia è una moto di 20 anni e quindi fa parte del raduno e per me oggi è stata una bellissima occasione per tirarla fuori e venire qui da Sanremo, a partecipare a questo splendido evento, finalmente in presenza. Un appuntamento importante, in un contesto stupendo come è la banchina di Calata Anselmi, qui a Imperia”.

Conclude Berrino: “È un restart totale e si vede la felicità e la serenità di poter stare insieme e anche la bellezza dell’estate che ci è mancata dopo il lungo inverno e primavera con il coprifuoco. Ieri sono venuto da Chiavari verso il nostro Ponente in autostrada e per una volta ho viaggiato senza code e senza problemi per i cantieri. Il traffico era solo dovuto ai tanti turisti che si stanno recando nella nostra bella Liguria”.