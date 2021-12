Imperia: classi in quarantena con un solo contagio, genitori sul piede di guerra. “Inefficienza organizzativa di Asl”

Un gruppo di genitori degli alunni delle scuole della provincia di Imperia interviene in merito alla decisione dell’Asl di stoppare i tamponi “Testing” per gli studenti e di mettere le classi in quarantena, anche con un solo caso positivo. Secondo quanto dichiarato dall’ASL1, la decisione è stata presa per far fronte ai “troppi casi positivi al Covid“.

Sono sul piede di guerra i genitori che, contrari a questa decisione “in violazione della Costituzione Italiana“, hanno inviato una lettera al sindaco Claudio Scajola, al Prefetto Armando Nanei, direttore di Asl1 Sivlio Falco, al presidente della provincia Luigino Dellerba, al Provveditore e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Imperia: classi in quarantena con un solo contagio, genitori sul piede di guerra

“In data 7 dicembre 2021 è stata comunicata la sospensione dei tamponi testing, da parte di Asl 1 Liguria. Lo scorso 4 novembre l’Istituto Superiore di Sanità, ha approvato tale metodologia ora sospesa.

La finalità era quella di riuscire a differenziare l’effettivo rischio di contagio all’interno dei vari ambienti, in modo tale da poter preservare il diritto allo studio ed all’istruzione che in questi due anni sono stati sacrificati. A solo un mese dalla sua approvazione, in una regione che non ha ancora una situazione di gravità tale da non essere classificata come bianca, come genitori veniamo a sapere che è un sistema non attuabile.

Sono due anni che siamo in emergenza, sono due anni che come famiglie accettiamo tutte le conseguenze di quello che le istituzioni non riescono a fare. Ora chi doveva prevedere un diverso organico, una diversa capacità di analisi, una diversa capacità logistica di test?

Dalla comunicazione di Asl 1, sembra che questo nuovo tipo di tracciamento si possa utilizzare solo quando ci sono pochi contagi ovvero quando è meno utile, o meno determinante.

Ora servono risposte adeguate. Ad ognuno dei referenti di questa lettera spetta l’onere di intervenire per quanto di sua spettanza perché questa nuova procedura di tracciamento sia attuata ed operativa, sia per il diritto allo studio dei nostri figli, sia per la sicurezza dei nostri cari, perché il non tracciare vuol dire non interrompere la linea di contagio, e la quarantena interrompe solo una possibilità di tutte le relazioni che hanno le famiglie.

L’alternativa sarebbe quella di ammettere che il diritto allo studio è l’ultimo diritto che si vuole tutelare. Siamo in emergenza, lo sappiamo bene come cittadini e come famiglie, spero vivamente che lo sappiano altrettanto bene le istituzioni”.

In allegato la lista dei genitori che sottoscrivono questa preoccupazione:

Clizia Oddone

Enrico Nappelli

Monica di marco

Alberto Rossi

Erredia Antonio

Di Marco Francesca

Petrini Viviana

Varese Alessandro

Berio Bruna

Sasso Stefano

Piero De Lucia

Yolanda Guerrero Pino

Marcello Garibbo

Fagnola Serena

Gerace Alessandro

Kristiana Kuqi

Agostino Palladino

Sara Benso

Marco Pedemonte

Tiziana De Lio

Manuela Odasso

Serena Scarella

Davide Dossi

Lisa Leone

Riccardo Rossi

Russo Ilenia

Angela Papone

Laila Revello

Paolo Francesco Tumolo

Baulina Elena

Bomparola Giorgia

Paola Dulbecco

Giuseppina Stefanelli

Angélico Elisa

Barbon Mirko

Nalbone Antonella

Roberta Irene Vivenzio

Andrea Venturi

Massimo Mazzini

Moises Yaranga

Cristina Terbullino

Tamara Chiavaroli

Roberto Risso

Monica Brughera

Fabrizio Brundu

Mariangela Caputo

Scopelliti Alessandro

La Rosa Francesco

Barbagallo Sergio

Berio Francesca

Paolo Bruno

Alessia Albore

Natalia Tomatis

Luca Gavi

Caterina Belfiore

Simone Serafino

Garacci Michela

Jebali saber

Barnato Claudia

Fantino Alessandro

Michaela Novaro

Alessandro Agrifoglio

Fragapane Simone

Patrizia Zanello

Ismail suzer

Cigdem Suzer

Angela Leone

Claudio Marvaldi

Lisa Corradi

Giovanni Capello

Rosso Debora

Baitieri Massimiliano

Irene Cassini

Matteo Bonavia

Liudmila Avolio

Federico Stickel

Roberta Sciorella

Simone Grosso

Alice Zanin

Alessia Muratorio

Giulio Carli

Dayana Huamán Vito

Hernando Álvarez Montejo

Caraccioli Laura

Stefano Ameglio

Manuela Ervini

Muroni Fabio

Soprano Stella

Tuncay koyuncu

Fadime koyuncu

Eleonora Di Grazia

Roberto Verda

Vito Castellano

Marinella Caviglia

Roberto Massa

Monica Moramarco

Massimo Brunengo

Chiara Remedio

Abdelmajid Ouannou

Jamila At Taleb

Massimiliano Sessarego

Gabriella Biscotti

Elena Agnelli

Mauro Valente

Marta Ardizzoni

Antonio Scaramozzino

Rita Buccino

Fabrizio Tositti

Rosario Mauriello

Giovanna Cipolletta

Adolfo Schenardi

Santina Malavenda

Fatos Balla

Eriola Balla

Piero Gotta

Ida Termine

Sokol Bueta

Elona Fuçia

Nilde Guarnaccia

Manuela Cavalera

Marcello Raimondo

Maria Gandolfo

Valentina Roatis

Musetti Fabio

Andrea Ravasio

Antonella Ascone

Giada Amoretti