Diano Marina, sopralluogo di Accademia Kronos per verificare il ripascimento delle spiagge. Il presidente Floris: “Ottimo intervento per la tutela dell’ambiente marino”/Foto

Il presidente nazionale di Accademia Kronos, Franco Floris, ha compiuto un sopralluogo sulle spiagge di Diano Marina per verificare le opere di ripascimento e tutela della costa che sono state realizzate dall’Amministrazione comunale.

Ad accompagnare Floris, il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi e l’assessore all’Ambiente Barbara Feltrin.

Nella mattinata di ieri, giovedì 17 marzo, il Comune della città degli aranci aveva ricevuto la bandiera dell’Accademia Kronos “io faccio la mia parte”, per l’impegno ambientale.

“Benefici a lungo termine, anche in considerazione dei cambiamenti climatici”

Sottolinea il presidente nazionale di Accademia Kronos Franco Floris: “Ho potuto apprezzare di persone l’ottimo intervento del ripascimento delle spiagge. E’ stata fatta un’attenta analisi che tiene conto del territorio, del fenomeno erosivo, di eventuali variazioni del livello del mare, senza trascurare l’intelligente protezione messa in essere per proteggere la spiaggia dalle mareggiate assai frequenti in Liguria, consentendo una lunga durata.

Questo lavoro è molto attento all’ambiente marino e porterà dei benefici a lungo termine, penso ai cambiamenti climatici, al turismo costiero. Complimenti all’Amministrazione dianese per l’impegno profuso, grazie agli enti competenti, che hanno permesso e vigilato per la buona riuscita dell’investimento, alla Regione Liguria che ha supportato l’Amministrazione locale. Accademia Kronos spinge da sempre affinché le Regioni si dotino di uno studio complessivo delle coste, evitando interventi non coordinati e certe volte dannosi”.