Miss Mondo 2022: l’imperiese Melissa Yucel vince il titolo Miss Mondo Liguria e vola alla finale nazionale a Gallipoli. “Non me l’aspettavo, ora mi assaporo l’esperienza”

Prossima tappa: finale nazionale di Miss Mondo 2022 a Gallipoli. Non si ferma la scalata della 24enne imperiese Melissa Yucel, già vincitrice della fascia Miss Eleganza Liguria a Miss Italia 2021.

Miss Mondo 2022: l’imperiese Melissa Yucel alla finale nazionale a Gallipoli

Dopo la prima selezione regionale, durante la quale si è aggiudicata la fascia “Miss del Web“, Melissa Yucel, laureanda alla Sapienza di Roma in Scienza della Moda e del Costume, ha conquistato un’altra importante tappa di Miss Mondo 2022, superando la finale interregionale di Miss Mondo Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta e aggiudicandosi la fascia “Miss Mondo Liguria”.

Un traguardo che le permette di accedere direttamente alla finale nazionale di Gallipoli per Miss Mondo Italia che si svolgerà a giugno.

“È stato un bellissimo risultato sono contentissima – commenta la 24enne a ImperiaPost – siamo passate in 12 su 23 concorrenti. Delle 12, solo 3 potevano ricevere la fascia di rappresentanza delle regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e io ho vinto la fascia della Liguria. Non me l’aspettavo per niente, ero emozionatissima. La serata è stata stupenda, abbiamo sfilato a Torino al Circolo degli Ufficiali.

Il 1° giugno partirò per Gallipoli per la finale nazionale – spiega – saremo circa un centinaio di ragazze da tutta Italia. Ci saranno varie fasi, il 3 giugno rimarranno 50 ragazze, l’8 giugno 25 e il 18 giugno sarà nominata Miss Mondo Italia che andrà alla finale di Miss Mondo.

Non so come andrà, ma sono già felicissima di essere arrivata a questo punto – conclude – ora penso a godermi l’esperienza”.