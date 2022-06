Diano Marina: sulla nuova raccolta differenziata si fanno avanti gli Amministratori di condominio. “Serve chiarezza sulla questione del canone del suolo pubblico per i cassonetti”

In merito al nuovo sistema di raccolta differenziata avviato a Diano Marina dall’Amministrazione comunale, si fanno avanti il presidente di Ape Confedilizia Imperia, Paolo Prato e il coordinatore regionale Gesticond Liguria, Michele Parisi, per evidenziare il punto di vista delle associazioni che rappresentano gli amministratori di condominio.

Gli interventi di Paolo Prato (Ape Confedilizia) e Michele Parisi (Gesticond)

Spiegano Prato e Parisi: “Innanzitutto Confedilizia Imperia e Gesticond Imperia evidenziano che il Comune, rilevati i problemi sollevati dagli Amministratori di condominio, ha tempestivamente convocato una riunione presso la sala consiliare con la presenza anche del Gestore dei rifiuti.

In quella sede sono state ascoltate le problematiche e le criticità urgenti dal punto di vista organizzativo degli Amministratori di condominio. Particolare attenzione è stata posta sulla responsabilità dei condomini in merito alle informative sulle modalità di gestione della nuova raccolta differenziata e in merito alle responsabilità degli Amministratori di condomino in caso di errato conferimento da parte dei condomini.

I rappresentanti degli Amministratori di condominio hanno fatto inoltre presente la necessità di emanare un nuovo regolamento dei rifiuti e l’inapplicabilità del Cosap, il canone per occupazione permanenti del Suolo pubblico, per i cassonetti posti in aree pubbliche.

Le due associazioni, sentiti i propri iscritti, hanno accolto favorevolmente l’emissione della nuova ordinanza, in sostituzione della precedente, nella quale, a nostro avviso, sono venuti meno i profili di grave illegittimità della responsabilità a carico degli Amministratori di Condominio e apprezzano il fatto che la nuova ordinanza concede un tempo più ampio agli Amministratori di Condominio per coordinarsi con il Gestore dei rifiuti per l’organizzazione del servizio“.

Concludono Prato e Parisi: “Restano ancora alcune criticità, fra le quali la circostanza che il nuovo servizio di raccolta inizi senza l’introduzione del nuovo regolamento dei rifiuti e l’incertezza in merito alla ancora non dichiarata inapplicabilità della Cosap ai cassonetti collocati in aree pubbliche. Si auspica che la collaborazione tra Comune e Amministratori continui nell’ottica del raggiungimento del comune obiettivo del miglioramento della gestione del servizio raccolta rifiuti“.