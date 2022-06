Imperia: Aurelia Bis, l’appello del Comitato Spontaneo. “A due mesi dal summit nessuna novità, chiediamo di essere informati pubblicamente sugli sviluppi”

“Attualmente sarebbe in corso come da crono programma da parte di ANAS Spa la nuova progettazione definitiva della Variante all’abitato di Imperia alla SS1 Aurelia ed è sopratutto per questo motivo che chiediamo come cittadini di essere pubblicamente e tempestivamente informati su questo procedimento affinché la cittadinanza e in particolare gli abitanti direttamente interessati dall’attraversamento di detta infrastruttura possano partecipare alle scelte in capo al Comune di Imperia“. Questo l’appello del Comitato Spontaneo Nuova Aurelia Bis Imperia Est – Valle e borgo di Oliveto a quasi due mesi di distanza dall’incontro svoltosi presso l’Unione Industriali di Savona dedicato alla presentazione del “Piano Aurelie bis”.

Imperia: Aurelia Bis, l’appello del Comitato Spontaneo

“E’ oramai trascorso un congruo periodo di tempo dal 23 marzo 2022 data dell‘incontro del Commissario del Governo incaricato alla realizzazione delle “Aurelie bis” con i presidenti delle province liguri tuttavia nulla è dato a sapersi per Imperia sull’esito delle c.d. “…avviate interlocuzioni con gli enti locali..” fatto salvo quanto è stato comunicato seppure in via informale dal Comune di Diano Marina circa la volontà dell’Amministrazione di chiedere ad ANAS lo spostamento dell’uscita per l’Aurelia bis del relativo tronco proveniente da Imperia, inizialmente prevista in pieno centro abitato ovvero nella zona del vecchio sovrappasso ferroviario in zona S.Anna.

L’impegno del Comune di Diano Marina e’ probabilmente quello di pervenire ad un minore danno all’ambiente, ai residenti ed alle molte attività turistiche.

Visto e considerato infatti che il Comune quale ente locale è chiamato in causa come soggetto assolutamente determinante nelle decisioni, ora anche per Imperia ci si attende un’aggiornamento da parte del Consiglio, della Giunta e Sindaco sull’orientamento assunto ultimamente per detta infrastruttura rispetto anche a quanto predisposto dal Settore Progetti della Regione Liguria già nel dicembre 2012, una soluzione alternativa al vecchio Progetto Definitivo ANAS più espressamente richiesta dalla cittadinanza e fra tutti dagli abitanti di Imperia est -Valle e borgo di Oliveto.

