Imperia, Notte Bianca Costa d’Oneglia: dopo due anni di stop torna la Festa della Bandiera Argentina. “Sabato 2 luglio tango, concerti, mostre, banchetti e prelibatezze gastronomiche” /Foto e Video

Dopo due anni di stop torna la Notte Bianca Costa d’Oneglia – XXXV Festa della Bandiera Argentina, in programma sabato 2 luglio, dalle ore 19.

Imperia: il 2 luglio torna la notte bianca di Costa d’Oneglia

Il centro storico di Costa d’Oneglia (Imperia), lungo circa un chilometro, sarà interamente chiuso al traffico e tutte le sue vie, piazze e carruggi saranno aperti agli ospiti e animati da musica e danza.

Un parterre di spettacoli completamente rinnovato: Tango, 10 concerti live, dal rock, al folk e al pop, 2 dj set, 4 mostre e prelibatezze gastronomiche per tutti i gusti e banchetti. Ingresso gratuito.

Per evitare traffico e facilitare la popolazione a raggiungere il piccolo paese, l’amministrazione comunale di Imperia ha messo a disposizione bus navetta gratuiti. Dalle 19 alla una di notte, con partenza da piazza Nannolo Piana (dietro Piazza Dante).

Le dichiarazioni dell’assessore Gianmarco Oneglio

“Un importante ritorno, un evento molto importante per la città. Costa d’Oneglia e la sua notte bianca sono una tradizione. Noi teniamo a incentivarle e collaborare per poterle sviluppare. Sarà un evento molto importante.

L’amministrazione mette a disposizione i propri bus per riuscire a portare su la gente, in modo da non creare eccessivo traffico nella borgata.

Sarà un evento molto folkloristico, all’insegna dei rapporti con la comunità argentina a Imperia”.

Parla Giuseppe Cassini, presidente del circolo Manuel Belgrano

“Noi da 35 anni a questa parte siamo parte integrante di questo gemellaggio con la città di Rosario. Portiamo avanti questa tradizione, la cultura argentina con la nostra cucina, i nostri spettacoli. Ci sono mercatini di artisti e prodotti artigianali. Offriamo cibo e tutta roba fatta dai nostri concittadini.

Invitiamo tutti a venire, è una festa che merita. Quest’anno è stata dura mettere tutto insieme, ma bisognava farlo. Con gli aiuti degli sponsor e del Comune, siamo riusciti a mettere su questa festa”.

Giovanni Rainisio

“È una festa importante, colgo l’occasione per chiedere a tutti i cittadini di Imperia a partecipare.

È una festa molto bella che organizza cultura, divertimento e folklore. Stare di nuovo insieme è molto importante.

È una festa per i giovani, dopo le 23 di sera si svilupperà con il Dj musica di tutti i tipi. Va bene per le famiglie, ci sono i rapporti istituzionali, le autorità.

Ci saranno i ristoranti con le specialità liguri. Ci sarà la torta, che distribuiremo a tutti i cittadini.

Una occasione per visitare un borgo accogliente, che permette di passare una buona serata a famiglie, giovani, anziani e bambini. Grande divertimento in sicurezza e tranquillità”.

Monica Mantelli – Spazio anche al Tango

“Il tango è come un buon vino che sta in una bottiglia e che cambia come cambiano gli anni. È nato nell’800 per accogliere gli emigrati che parlavano lingue diverse e farli ballare tra di loro.

Adesso è diventata nuovamente l’occasione per stare insieme. Propone l’abbraccio, il ritorno a stare vicini.

Dopo questo periodo lungo e difficile, credo sia importante”.

Programma commemorazione ufficiale della XXXV Festa della Bandiera Argentina

La Notte Bianca e la XXXV Festa della Bandiera Argentina avranno, come di consueto, il loro momento ufficiale per celebrare lo storico legame tra Costa d’Oneglia – ed il suo circolo culturale Manuel Belgrano – con l’Argentina.

Dalle ore 20,00 alle 20,30: raduno delle autorità e dei partecipanti davanti alla sede del Circolo Manuel Belgrano (Entrata Sud del paese) e avvio del corteo musicale verso il busto del Generale Manuel Belgrano e la Piazza del Duomo nel centro del paese.

Saranno presenti:

Claudio Scajola – Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia di Imperia,

Luis Niscovolos – Console Argentino di Milano,

Alessandro Piana – Vice Presidente Consiglio e Assessore all’Agricoltura di Regione Liguria,

Enrico Lupi – Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria,

Giuseppe Cassini – Presidente Circolo Manuel Belgrano.

Piazza Duomo:

Ore 20,45 Manifestazione della Bandiera Argentina con esecuzione degli inni nazionali italiano ed argentino e posa della corona d’alloro sotto il busto del Gen. Manuel Belgrano.

Ore 21,00 “100 fiori bianchi per Manuel Belgrano” organizzato dalla Casa de Tango by Etno Tango (performance di tango, musica poesia e danza)

Ore 21,30 Saluto delle Autorità presenti. Anche quest’anno verrà premiato un “costese DOC” e toccherà a Matteo Mareri – che ogni anno con il papà Federico prepara la torta italo-argentina, portando avanti la tradizione della storica attività di famiglia, la Pasticceria “Angelo”.

Dalle o re 22,00 alle 23,00 Spazio alla Milonga

Ore 22,30 Il taglio della torta Argentina, offerta dalla Pasticceria Angelo a tutti i presenti.

Ore 23,00 dj set by Aria Fresca con i dj Black Ark e Poppy Disk

TUTTI I PROTAGONISTI DELLA NOTTE BIANCA

Gli spettacoli

PIAZZA DUOMO:

100 FIORI BIANCHI PER MANUEL BELGRANO organizzato dalla Casa de Tango by Etno Tango

Performance di musica, poesia e danza. Un bianco corteo musicale condotto da bambini e dai bailarinos di Etnotango Friends (Aldo Fiore, Teresa Bardella, Carlo Pavone, Angela Morreale, Demetrio Marrara, Maurizia Bordignon, Ippolito Ostellino, Marina Doria, Salvatore Barrile, Ornella Ribero, Rosi Papapietro) – animati da fiori bianchi e bandiere argentine- raggiungerà il busto del Generale Belgrano e Piazza Duomo, dove si svolgerà la performance di teatrodanza, accompagnata dalla voce dell’attore Mario Brusa, il vibrante suono del bandoneon di Raffaele Prota ed i suadenti passi delle due coppie italiane di Maestri di Tango Riccardo Giustetto ed Eugenia Ricci, Fulvio Brizio e Jolanda Castiglia. Regia artistica e voce narrante di Monica Mantelli

DJ SET – BLACK ARK E POPPY DISK BY ARIA FRESCA – DISCO, HOUSE

Amici prima di tutto e dj eclettici in seconda battuta, uniranno le forze per chiudere la notte bianca nella piazza della chiesa di Costa d’Oneglia tra disco, house e altre elettroniche peripezie. La performance è organizzata da ARIA FRESCA, collettivo di Imperia che gira per la città portando arte, musica ed eventi.

PIAZZA ALFIERI:

FLASHBACK – MUSICA 60/70

Nascono nel 2014 con la chiara idea di inserirsi nel vasto panorama musicale imperiese proponendo al pubblico un repertorio basato quasi per intero sulla musica degli anni 60, con qualche piccola divagazione degli anni 50 e 70 e mantenendo il più possibile le sonorità originali.

INGRESSO CENTRALE

PIANO B – LIVE MUSIC – GRANDI SUCCESSI ITALIANI ED INTERNAZIONALI

La band nasce nel 2020 da un’idea di alcuni elementi dell’attuale formazione con l’intento di rivisitare quelli che sono stati i più grandi successi del panorama musicale sia italiano che internazionale. Tutti i componenti della formazione PIANO B vantano esperienze musicali ventennali nel panorama Ligure ed Italiano.

PIAZZETTA DEI PROVERBI

JOE GARIBALDI – BLUES, ROCK, COUNTRY

Cantautore che in veste acustica propone melodie dal gusto puramente intimista ed un rock fosforescente

PIAZZA ANFOSSI

THE BADWEATHERS – ROCK, PUNK, INDIE

SI formano nel 2011 e iniziano a farsi le ossa come cover-band lavorando parallelamente alla creazione di un proprio sound e identità musicale. Il loro genere è un incontro tra rock britannico, passione blues e contaminazione.

PUGLIA – CANTAUTORE

Pop rock through the ages, in equilibrio tra terre lontane e quasi mai confinanti. Dal folk inglese all’hardcore senza mai impallidire: questo è l’universo solo apparentemente disordinato del Puglia.

CAMPO SPORTIVO

IL CIELO D’IRLANDA – ROCK

Rock Band Ligure il cui nome deriva dall’amicizia con il cantautore Massimo Bubola, inevitabile riferimento. Il cantante e chitarrista è Tazio, il chitarrista di Waterford è Clayton Mc Coy (anche voce & armonica), poi ancora ci sono il batterista Tom, il bassista e cantante Marco, il sassofonista, corista e fonico Tony. Il gruppo spazia tra numerose cover rock anglosassoni, per varcare il territorio puramente IRISH dei Pogues, Van Morrison, etc. sino a suonare la figura di Charlie Mops, il leggendario inventore della Birra.

Le mostre

PIAZZA ALFIERI – ORATORIO DELL’ASSUNTA

MOSTRA DI PITTURA “IL MARE CHE DIVIDE – IL MARE CHE UNISCE” (cielo, mare e luna) DI SERENELLA SOSSI, la pittrice e scultrice che ha realizzato la “Forma Sirena”, scultura in bronzo sul molo di Imperia Oneglia. La mostra è dedicata agli emigranti che hanno lasciato il loro Paese e solcato i mari, per ricostruire per loro e per i propri figli, una vita in terre sconosciute, “cielo, mare e luna” è la tematica predominante dei dipinti esposti. La mostra è visibile sabato 2 luglio già delle 17:00 fino alla fine della Notte Bianca e domenica 3 luglio dalle 17.00 alle 19.00.

MOSTRA ARIA FRESCA Collettivo di Imperia che gira per la città portando arte e musica ai propri eventi. Durante la Notte Bianca di Costa d’Oneglia, oltre al DJ set di Piazza Duomo, esporta una mostra mista di artisti del nostro territorio!

ANTICO FRATOIO CAVOUR

MOSTRA DI PITTURA “MEMORIAL ELIA MORBINI” Grandi classici della pittura internazionale rivisitati e opere prime del pittore costese Elia Morbini. Elia aveva tante passioni: la pesca, la fotografia, la lettura. La pittura però, è stato il suo personale modo per esprimere ciò che aveva nel cuore.

VICO BERARDI

MOSTRA FOTOGRAFICA “SENZA PAROLE… LA NOSTRA COMUNICAZIONE” di AGENDA FOTOGRAFICA Guardare e guardarsi. Quante cose riusciamo a dirci senza parlare. Non molti sono consapevoli della potenza della comunicazione non verbale, soprattutto oggi, nella “società delle immagini”: questo ci racconteranno le fotografie del gruppo di appassionati fotografi, nato nel 2013 all’intero del Circolo di Castelvecchio.

COSTA D’ONEGLIA IN QUALCHE PAROLA

Suona l’Avemaria, sono le 7,30 del mattino, e a Costa inizia la giornata, si aprono le persiane nei caruggi e sulle piazzette, si butta uno sguardo svogliato in giro: tutto tranquillo.

A guardar bene, si nota un filo di fumo nelle “Pinee”: qualcuno pulisce le fasce per il prossimo raccolto …. “e pane i nu son uive, e e uive i nu son sodi”, dicevano i nostri nonni. Infatti è il tempo il grande regista di una buona riuscita del nostro olio. Fasce, muri a secco, case, strade, pietre su pietre posate ad una ad una per fermare la terra ed alimentare gli ulivi secolari. Esci di casa e cammini per Costa, un budello lungo circa un Km, case una attaccata all’altra, si sentono i respiri delle persone, se ne intuiscono le abitudini. Chi va verso la “cima”, chi verso la Piazza della chiesa e chi “dallo stradone”: tutti percorsi che si incrociano uno con l’altro e la gente si incontra, si saluta e va. Qualcuno si volta al suono della corriera, qualcuno entra in bottega, i bambini giocano in piazza, sorvegliati da un nonno che vale per tutti…. Costa d’Oneglia è tutto questo ed è dolce viverci.

IL CIRCOLO MANUEL BELGRANO

Nasce nel 1987 per un bisogno intrinseco dei costesi di socialità, confronto e cultura. Oggi, dopo 35 anni, è sempre il punto di riferimento del paese, che ne è orgoglioso e continua a sostenerlo in tanti modi: chi organizza, chi collabora, chi propone e chi partecipa, è tutto un lavorio che rende Costa d’Oneglia un paese vivo, particolare ed originale nella sua essenza sociale.

Il Circolo è stato chiamato “Manuel Belgrano” per le origini costesi della famiglia del grande generale argentino che è testimone dei profondi legami tutt’ora esistenti tra Costa d’Oneglia e l’Argentina stessa.