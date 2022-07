Porto turistico: battaglia fra Copi, Go Imperia e Comune per le nuove tariffe. Udienza al Tar a gennaio

Il Copi, Consorzio degli operatori della cantieristica del porto turistico di Imperia è impegnato nell’ennesima battaglia che lo vede contrapposto a Comune e Go Imperia, la società in house che gestisce lo scalo turistico.

Udienza a gennaio, il Comune affida incarico a un legale per oltre 7 mila euro

Argomento del contendere questa volta sono le tariffe che la Go Imperia ha applicato per il transito del travel lift e del carrellone sulla banchina in occasione dell’alaggio e del varo delle imbarcazioni. Le tariffe sono state approvate anche dal Comune, ma il Copi le ha giudicate troppo care e per questo ha fatto ricorso al Tar.

Il Copi ha rinunciato alla sospensiva cautelare e quindi si dovrebbe andare in udienza a gennaio, sempre che prima le parti non trovino un accordo.

Intanto, però, il Comune ha affidato un incarico all’avvocato Pier Mario Telmon del Foro di Imperia, con studio in Sanremo, per assistenza legale nel ricorso davanti al Tar della Liguria, per un costo totale € 7.734,80.

Si tratta dell’ennessima controversia tra Comune, Go Imperia e Copi. La più importante riguarda l’avvio del procedimento di decadenza della concessione.