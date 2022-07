Imperia: Villa Carpeneto a un passo dalla cessione. C’è un’offerta di acquisto irrevocabile, ecco chi l’ha presentata

Villa Carpeneto, storica dimora di proprietà del Comune di Imperia, è vicinissima alla cessione. A Palazzo Civico, infatti, è pervenuta un’offerta di acquisto irrevocabile che passerà al vaglio del consiglio comunale il prossimo 28 luglio.

Imperia: Villa Carpeneto ad un passo dalla cessione

A presentare l’offerta un cittadino di nazionalità tedesca che per anni ha vissuto negli Stati Uniti. Amante dell’Italia, della Liguria e in particolar modo di Imperia, ha presentato un’offerta di poco superiore ai 700 mila euro con l’obiettivo, secondo quantro trapelato, di trasferirsi a vivere nel capoluogo ligure, utilizzando Villa Carpeneto come abitazione.

Villa Carpeneto, lo ricordiamo, era stata inserita dal Comune di Imperia nel piano della alienazioni ad un prezzo pari a 735 mila euro. Nel corso degli anni il prezzo della villa è letteralmente crollato, basti pensare che nel 2010, il Comune mise l’immobile in vendita con una base d’asta pari a 2 milioni e 300 mila euro.

Dopo la presa d’atto della proposta in consiglio comunale, va detto, il Comune non sarà comunque obbligato alla cessione. Secondo quanto filtra da Palazzo Civico, dopo il passaggio in consiglio verrà pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per valutare altre eventuali offerte prima di procedere alla vendita che, comunque, appare a questo punto scontata.

Quella di Villa Carpeneto è una storia travagliata. La sua vendita, da sempre osteggiata da associazioni e forze politiche di centro sinistra (ad esempio Sinistra per Imperia e Partito Democratico), non si è mai concretizzata, nonostante svariati tentativi. Le aste sono sempre andate deserte.

Nel dicembre 2020 scorso era stato ipotizzato anche un trasferimento, a Villa Carpeneto, della sede della Croce Bianca.