Diano Marina: antenne telefonia mobile, che caos. Una sentenza del Tar sul traliccio di Strada Savoia aggrava una situazione già complessa

Il Tar Liguria ha accolto il ricorso della società SBT s.r.l, sospendendo l’ordinanza di demolizione (e rinviando la trattazione nel merito al 1° febbraio 2023) emessa dal Comune di Diano Marina, di un traliccio per le antenne di telefonia mobile, con box prefabbricato, in Strada Savoia. Un provvedimento, quello del Tar, che ha ripercussioni anche sull’annosa querelle delle antenne in fase di costruzione ai Pini del Rosso. Per capire il perché occorre fare un pò di chiarezza.

La sentenza del Tar Liguria si inserisce nel contesto di una vicenda molto intricata, iniziata nel lontanto 1986, quando la Società San Rocco avanzò istanza di condono edilizio al Comune di Diano Marina per un traliccio di sostegno per antenne ricetrasmittenti radio/TV e per un box prefabbricato ad uso ricovero apparecchiature presso Strada Savoia. Il Comune di Diano Marina respinse la richiesta nel 2015, quando nel frattempo i beni in oggetto era passati di proprietà, acquisiti dalla BBC Srl, emettendo un’ordinanza di diniego.

La vicenda è approdata davanti al Tar Liguria, con il ricorso della BBC Srl contro l’ordinanza di diniego del condono edilizio. Ricorso respinto lo scorso 13 giugno dal Tribunale regionale per carenza di interesse. Il motivo? Nel frattempo i beni hanno nuovamente cambiato proprietario, passando nella mani della SBT Srl, cui il Comune di Diano Marina ha concesso il permesso di costruire, accogliendo il progetto di sostituzione dei manufatti oggetto del condono edilizio che però potrà essere messo completato solo “una volta ultimata la nuova postazione e trasferiti gli impianti per telecomunicazioni collocati in quella esistente”.

La nuova postazione, però, è proprio quella in via di realizzazione ai Pini del Rosso, oggetto di vibranti proteste da parte dei residenti e oggetto anch’essa di una vertenza davanti al Tar Liguria contro un’ordinanza di demolizione del Comune di Diano Marina. Una matassa sempre più difficile da sbrogliare.

La SBT Srl si è così appellata al Consiglio di Stato per bloccare l’ordinanza di diniego del condono edilizio, di fatto obbligando il Tar, in attesa del verdetto, a sospendere l’ordinanza di demolizione del Comune di Diano Marina.

“Il diniego di condono presupposto dell’ordinanza di demolizione impugnata risulta tuttora sub iudice, essendo stato proposto appello avverso la sentenza di questo Tribunale – si legge – Non essendosi per altro verso ancora verificate le condizioni per il legittimo trasferimento degli impianti in una nuova postazione, l’esecuzione del provvedimento impugnato appare, allo stato, suscettibile di arrecare alla società ricorrente un danno grave ed irreparabile, consistente nella cessazione delle trasmissioni radiotelevisive”.

Il Tar prenderà una decisione nel merito, per quel che riguarda l’ordinanza di demolizione del nuovo traliccio ai Pini del Rosso (ad oggi sospesa dallo stesso Tribunale), il prossimo 22 ottobre. Sino a quel momento, dunque, la situazione, già di per se molto ingarbugliata, è destinata a rimanere ferma. Senza il via libera al nuovo traliccio ai Pini del Rosso, infatti, secondo quanto stabilito dal Tar, non sarà possibile procedere alla demolizione delle strutture per la telefonia mobile in Strada Savoia.