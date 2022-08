Expo Valle Arroscia: l’evento a Pieve di Teco entra nel vivo, alla scoperta delle bellezze del territorio / Il programma

Dopo il bagno di folla dell’inaugurazione, preceduta da un provvidenziale acquazzone in quest’estate siccitosa, entra nel vivo la nona edizione dell’Expo Valle Arroscia, in programma ancora oggi e domani a Pieve di Teco con il coinvolgimento e attività negli altri comuni della valle. Tre giorni di festa per scoprire le bellezze del territorio, assaporare i prodotti tipici, visitare i carrugi, le botteghe artigiane o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. La manifestazione è organizzata e promossa dall’Azienda Speciale Riviere di Liguria assieme al comune di Pieve di Teco in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco Alpi Liguri con il sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia e ANCI.

Expo Valle Arroscia: continua l’evento a Pieve di Teco

L’evento nato per valorizzare i prodotti del territorio – l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato – è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d’influenza all’intero comprensorio dell’Arroscia con i suoi splendidi borghi. Oggi gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un’economia in crescita.

Expo rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Pieve di Teco e i suoi splendidi portici sono stati da subito invasi da una folla di ospiti e visitatori, tantissimi stranieri che hanno preso d’assalto gli stand con i pronti tipici e le eccellenze del territorio: dal pane al formaggio, all’aglio di Vessalico, alle erbe aromatiche, allo yogurt di Pieve di Teco al vino. Molto apprezzati gli assaggi e le degustazioni proposte durante gli show cooking. Le ricette e i segreti degli chef hanno richiamato l’attenzione di un numeroso e appassionato pubblico, particolarmente apprezzata la volontà di abbinare i prodotti del territorio conservando la tradizioni ma proponendo anche innovazione e abbinamenti sorprendenti. Affollate anche le degustazioni del prezioso vino Ormeasco con il giornalista e gastronomo Paolo Massobrio.

Folla anche in Piazza del Gusto promossa da Confcommercio con le specialità della cucina locale. Tante le prenotazioni per le passeggiate proposte dal Parco Alpi Liguri lungo i sentieri della Valle Arroscia. La giornata all’Expo movimentata fino a tarda ora con gli stand rimasti aperti e i locali per l’occasione hanno proposto musica e intrattenimento.

Oggi si replica con un fitto susseguirsi di appuntamenti: tra gli altri alle ore 17.30 il 2° Memorial Gabriele Boscetto “L’Ormeasco secondo Paolo Massobrio”, wine tasting – Teatro Salvini, l’animazione per bambini questo pomeriggio con Lello Clown Show, giocoleria, bolle di sapone e equilibrismo, nella Piazza della Chiesa Parrocchiale, dalle ore 15.30 alle 18, a cura Fem Spettacoli e l’intrattenimento musicale Italian Music Live ovvero i grandi cantautori interpretati da Andrea Frello, accompagnamento alla cena di Piazza del Gusto – piazza Carenzi dalle ore 19.30 alle 23 circa. Naturalmente stand aperti, degustazioni, isola del gusto e street food locale.

Ancora ricchissimo di iniziative il programma per il gran finale di domani, domenica 28 agosto

Apertura area espositiva e commerciale con gli stand di produttori, aziende, artigiani e attività commerciali

Piazza Cavour e corso Ponzoni (portici) sarà dalle 9.30 alle 22.30.

Da non perdere alle ore 11.30 dimostrazione “Il pesto al mortaio con l’aglio di Vessalico e le eccellenze della Liguria”, con la partecipazione di finalisti del Pesto Championship 2022 – Area Incontri (corso Ponzoni 135); alle 16 dimostrazione “La distillazione della lavanda”, a cura della azienda agricola Serena – presso lo stand di corso Ponzoni 106 e alle 17.15 “cooking show “Baccalà agliato all’Ormeasco”, a cura “Associazione Antiche Vie del Sale – Strade del Mare), con lo chef Renato Grasso – Area Incontro (corso Ponzoni 135).

Nella Piazza del Gusto I piatti tipici dei ristoranti e degli agriturismi della Valle Arroscia: dalle ore 12 e dalle 19 – piazza Carenzi con Ristorante Cadò, Trattoria Maria, Agriturismo U Pastù (Cosio d’Arroscia), La Pineta (Colle San Bartolomeo, Cesio), La Fattoria (Costa Bacelega, Ranzo) e Borgo Antico (Pieve di Teco). A cura di Confcommercio Imperia e Valle Arroscia.

E ancora l’Isola dei Sapori – sfiziose proposte da gustare anche passeggiando – domenica per tutto il giorno in piazza Brunengo con Pub La Grotta, Pro Loco Armo e Ineja Food Comitato San Giovanni.

Spazio all’Ormeasco e i vini della Alta Arroscia: domenica dalle ore 17 alle 22 con degustazioni guidate di più etichette, con i sommelier Ais e Fisar, con il calice celebrativa e la relativa “tasca” (con ticket a pagamento) – stand di corso Ponzoni 113.

Expo Valle Arroscia è anche cultura. Visite gratuite al Teatro Salvini, costruito nel 1834, in via Umberto I con orario 9.30-12.30 e 16-19 in collaborazione della Compagnia Teatrale Cattivi di Cuore.

Possibilità di ammirare i capolavori diocesani tra 1600 e 1750 nella mostra Onde Barocche: affascinante galleria barocca presso Chiesa Madonna della Ripa (Museo Diocesano dell’Alta Valle Arroscia) – via Eula

Domenica ore 9.30-13 e 14.30-18.30. Ingresso a pagamento. Gratuito per i residenti.Info 0182.579310, 347.8085811. Email: museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it

Apre anche il portone di Palazzo Manfredi con visite guidate – corso Ponzoni, 62. Ore 10 – solo visita: 5 euro ore 19 – con aperitivo: 15 euro. Richiesta prenotazione: tel. 339.1920216. Info: fondazionemanfredifirmian@gmail.com A cura della Fondazione Manfredi Firmian

Per i bambini domenica Pompieropoli nell’area antistante Auditorium, dalle ore 10 alle 18

A cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – sezione di Imperia

In serata intrattenimento musicale con Happy End Expo 2022, accompagnamento alla cena e festa di chiusura, con lo showman Gianni Rossi – piazza Carenzi dalle ore 19.30 alle 23.30 circa.

Le iniziative di domenica in altri Comuni della Alta Valle Arroscia e nel Parco Alpi Liguri

Da Monesi di Triora al Monte Saccarello, escursione guidata gratuita. Ritrovo: ore 9 a Monesi di Triora

Richiesta la prenotazione: tel. 347.4166068 (Marian Mocanu)

A cura dell’Ente Parco Alpi Liguri

La Giara e i suoi ponti escursione guidata lungo il torrente Giara alla scoperta dei suoi innumerevoli ponti. Ritrovo: Lavina, Piazza della chiesa, ore 9 (durata: 3 ore). Informazioni e prenotazioni al 375.634.2236. A cura della Commissione Cultura del Comune di Rezzo

Territori Condivisi: esperienza pittorica condivisa a Mendatica – Parco Le Canalette – pista di pattinaggio

Dalle ore 15, alle ore 17 performance artistiche con musica di intrattenimento. Evento gratuito

A cura della Cooperativa Brigì di Mendatica

Tutti i dettagli

www.expovallearroscia.com

expopieve@gmail.conm