Elezioni 2022: Imperia, Alessandro Piana fuori dal Parlamento. “Per pochissimi voti, grazie a chi ha premiato il mio impegno. Già al lavoro per la nostra Liguria”

“Purtroppo, per pochissimi voti a livello regionale, non sono stato eletto”. Queste le parole di Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria, candidato per la Lega nel Collegio Plurinominale imperiese, per annunciare la mancata elezione in Parlamento.

Elezioni 2022: Alessandro Piana fuori dal Parlamento, il commento

“Buongiorno amici, si è conclusa questa campagna elettorale – ha esordito Piana in un post sul suo profilo Facebook ufficiale – Purtroppo, per pochissimi voti a livello regionale, non sono stato eletto.

Ci tenevo tantissimo a ringraziare tutti i sindaci, i sostenitori e gli amici che mi hanno dato un immenso aiuto in queste 4 settimane.

Grazie a tutti i cittadini del mio Comune che hanno premiato il mio impegno con tantissimi voti, dandomi ulteriori motivazioni per continuare a lavorare per il territorio.

Un commosso ringraziamento a tutti i nostri rappresentanti di lista che sono rimasti fino alle 4 del mattino presso i seggi.

Un super bacio alla mia famiglia che mi sostiene ogni singolo giorno dell’anno e , anche in questa occasione, mi è stata di grande supporto.

Come promesso nei giorni scorsi rispondendo ai giornalisti, oggi sono già al lavoro, senza sosta, per la nostra Liguria”.