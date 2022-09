Elezioni 2022: Flavio Di Muro fuori dal Parlamento. “Mi rincuora la performance della Lega a Imperia, miglior risultato della regione. L’impegno paga”

“Spero di essere stato all’altezza di questo compito e di aver interpretato nel migliore dei modi le vostre istanze e quelle del nostro territorio“. Queste le parole di Flavio Di Muro, deputato uscente, candidato per la Lega alla Camera nel Collegio Plurinominale imperiese, per annunciare la mancata elezione in Parlamento.

Elezioni 2022: Imperia, il commento di Flavio Di Muro alla mancata rielezione

“Cari Amici,

Purtroppo, stando ai dati ancora ufficiosi, non sarò più un vostro rappresentante in Parlamento.

Spero di essere stato all’altezza di questo compito e di aver interpretato nel migliore dei modi le vostre istanze e quelle del nostro territorio. Vi ringrazio infinitamente per la fiducia riposta nei miei confronti e verso la Lega.

Per quanto attiene la performance della Lega mi fa piacere notare che, ancora una volta, la provincia di Imperia registra il miglior risultato tra le province liguri, tanti comuni, anche dell’entroterra, hanno sancito grandi successi, e la mia città, Ventimiglia, si conferma, tra le città di grandi dimensioni, quella con il miglior risultato in Liguria sfiorando il 20%.

Sono dati che, a mio modesto parere, fanno riflettere e mi rincuorano, segno che presenza, impegno e costanza pagano sempre.

Sono contento che gli italiani si siano espressi con chiarezza conferendo un mandato pieno al Centrodestra per governare il Paese in questo momento difficile.

È una sfida coraggiosa. Le aspettative sono molte e non vanno tradite. In breve tempo servono risposte semplici e concrete ai bisogni primari dei cittadini. Non dubito che arriveranno.

Vi ringrazio tutti, uno ad uno.

Il più grande ringraziamento, concedetemelo, va alla mia famiglia, mia moglie e il piccolo Mattia che ho trascurato negli ultimi anni. Avanti, con il sorriso”.