Imperia Calcio: secondo pareggio casalingo consecutivo per i nerazzurri contro la Sestrese. Si chiude 1-1/Cronaca e Tabellino

Si chiude 1-1, con il secondo pareggio casalingo consecutivo per i nerazzurri, la sfida dell’Imperia Calcio contro la Sestrese.

La cronaca

Primo tempo

1′ Partiti, inizia la gara

3′ Tomè prova il tiro da fuori, Cella allunga in angolo con una buona parata

4′ Primo giallo della gara per Zanoli reo di un fallo su Giglio

5′ Melandri! Dialoga con Giglio e tenta il diagonale, fuori non di molto

13′ Gran giocata di Campelli che mette dentro, Giglio in tuffo di testa non centra lo specchio

17′ Sestrese in vantaggio. Tiro da fuori di Zanoli deviazione sfortunata di un difensore imperiese e pallone che beffa Cella. 0 a 1

24′ Melandri! La tiene, la sposta, calcia. Bongiorni con una gran parata gli nega il pari

26′ Giallo a Guida che protesta troppo per la mancata concessione di un corner che, effettivamente, sembrava netto

28′ Gol di Melandri. Palla di Sancinito che il 7 ripulisce con un sombrero sul difensore e una conclusione al volo che trafigge Bongiorni 1 a 1

36′ Giallo a Campelli che interrompe con un fallo una ripartenza degli ospiti

45′ Un minuto di recupero

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi

2′ Traversa di Sancinito! Punizione dal limite per l’Imperia, parte lo specialista di casa che trova il montante lungo a Bongiorni battuto

6′ Fuori Polisena dentro Cernaz, primo cambio della gara

7′ Occasione per l’Imperia. Subito Cernaz allarga per Melandri in area, Bongiorni con i piedi respinge

8′ Ammonito Sighieri per proteste

9′ Giallo anche per Caramello

17′ Ivaldi per Sakhi nella Sestrese

21′ Fuori Sancinito per far posto a Cassini

27′ Montegnano per Tomè

32′ Ancora un cambio tra gli ospiti: fuori Mura, dentro Bazzurro

43′ Grande chance per l’Imperia. Giocata di Cernaz, pallone che arriva al limite a Melandri che calcia a botta sicura. Salva tutto un difensore ospite respingendo il tiro

45′ Giallo al mister ospite Rossetti, cinque di recupero

46′ Giallo a Giglio che trattiene un avversario

47′ Zanetti per Zanoli

50′ Finisce così 1 a 1 al ‘Ciccione’. Secondo pareggio casalingo consecutivo per i neroazzurri

Le formazioni

Imperia: Cella, Ravoncoli, Plando, Guida, Bourkaa, Taddei, Sancinito (66′ Cassini), Giglio, Campelli, Melandri, Polisena (51′). A disposizione: Massabò, Paraschiva, Cassini, Lanteri, Fatnassi, Morchio, Puddu, Ordisci, Cernaz. Allenatore: Lupo

Sestrese: Bongiorni, Techhiati, Thierry, Zanoli (92′ Zanetti), Ansaldo, Padovan, Tomè (72′ Montegnano), Caramello, Mura (77′ Bazzurro), Sighieri, Sakhi (62′ Ivaldi). A disposizione: Parise, Zanetti, Bazzurro, Cappadona, Ivaldi, Lanza, Marino, Montegnano, Bertola. Allenatore: Rossetti

Arbitro: Lorenzo Garbo

Assistenti: Davide Momberto e Valerio Bonavita

Il tabellino

IMPERIA 1 – SESTRESE 1

Ammoniti: 4′ Zanoli (S), 26′ Guida, 36′ Campelli, 53′ Sighieri (S), 54′ Caramello (S), 90′ Rossetti (all.) (S), 91′ Giglio

Marcatori: 17′ Zanoli (S), 28′ Melandri