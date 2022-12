Imperia: buon compleanno Green House, negozio per animali e toelettatura in via della Repubblica festeggia 7 anni di attività. “Grazie a tutti i clienti, ormai amici. Il nostro punto di forza? Lo sfuso di qualità”

Il negozio per animali “Green House” in via della Repubblica 15, a Imperia, festeggia 7 anni di attività. Dal pet food sfuso agli accessori, fino al servizio di toelettatura, da “Green House” si trova qualità, esperienza e gentilezza.

Imperia: buon compleanno Green House, il negozio per animali e la toelettatura in via della Repubblica festeggia 7 anni di attività

7 anni di professionalità

“In questi anni siamo cresciuti molto sotto tanti punti di vista – racconta il titolare Alex Parravicini – Il pet food e tutto ciò che riguarda gli animali è in continua evoluzione e per stare al passo con i tempi cerchiamo di offrire sempre prodotti di qualità che siano allo stesso tempo accessibili a tutti”.

Prodotti sfusi: qualità e convenienza

“Parte da questo concetto l’idea dei prodotti sfusi. L’idea è nata da mio padre e mia sorella nel negozio precedente, il CMA. Vedendo subito una buona risposta della clientela abbiamo deciso di improntare il negozio proprio sullo sfuso con più di 90 articoli diversi per cane e gatto, dai mantenimenti alle diete specifiche per problemi renali urinari, gastrointestinali, obesità e molto altro.

Grazie ai prodotti sfusi il cliente può risparmiare dai 2 ai 10 euro al chilo rispetto alla medesima confezione e poi perchè può decidere di prenderne pochi etti per farlo provare al proprio cane o gatto, risparmiando senza rinunciare alla qualità.

Le marche presenti vanno dalla Monge alla Royal Canin, dalla N&d Farmina alla Pro Life, dalla Italian Way alla Affinity Libra e molte altre”.

Non solo cibo: anche prodotti, accessori e toelettatura

“I nostri prezzi sono competitivi non solo sullo sfuso, ma anche su tutto quello che può servire al proprio pet: come shampoo, traversine, guinzagli, collari, antiparassitari, salviette.

In più abbiamo aperto anche il servizio di toelettatura per offrire ai nostri clienti tutto ciò che serve per un servizio a 360 gradi”.

Gentilezza, professionalità ed esperienza

“Da noi puoi trovare gentilezza, professionalità ed esperienza. Il nostro è un ambiente ‘casereccio’ dove i clienti sono diventati amici. Per questo ci tengo a ringraziare tutti di cuore perchè se siamo ancora qua dopo 7 anni lo devo soprattutto a loro”.

Green House Imperia: i contatti