Imperia: “La Boutique della Carne”, alla scoperta della nuova macelleria di Erinald e Ramona in piazza Dante. “Un sogno diventato realtà. Qualità e passione sono la nostra forza”

La cura di ogni dettaglio, la ricerca della massima qualità e la passione per il proprio lavoro. Questi sono i punti cardinali di Erinald Llojaj e Ramona Barbero, titolari della nuova Macelleria “La Boutique della carne” aperta recentemente nel cuore di Imperia Oneglia, in Piazza Dante 18.

La giovane coppia, nella vita e sul lavoro, ha intrapreso questa nuova avventura prendendo in mano il proprio futuro con grande entusiasmo, senza tralasciare la professionalità. Erinald Llojaj, infatti, può far affidamento sulla sua consolidata esperienza da macellaio maturata negli ultimi 9 anni nei supermercati cittadini.

Imperia: in piazza Dante apre la macelleria “La Boutique della Carne”

“Da tempo avevamo il desiderio di aprire qualcosa di nostro – raccontano Erinald e Ramona – e finalmente è diventato realtà.

Il nostro obiettivo è quello di proporre carne di qualità e tagli pregiati, dalla Scottona di Razza Piemontese al Black Angus e la Chianina toscana IGP. Offriamo anche carne suina proveniente da azienda agricola a filiera corta e prodotti avicoli di pregio.

Dietro c’è tanto lavoro per selezionare solo allevamenti piemontesi che lavorano a chilometro zero e che utilizzano solo mangimi e foraggi naturali. Oltre alla salsiccia di Bra, inoltre, abbiamo la salsiccia preparata da noi, fatta solamente di carne magra, sale e pepe e nessun conservante. Proponiamo anche un ottimo pollo allo spiedo per il quale abbiamo ricevuto molti complimenti, oltre a un’ampia offerta di salumi ricercati, come il Culatello di Zibello DOP.

Non mancano infine prodotti di nicchia e alcuni prodotti BIO. Dagli yogurt ai budini, formaggi e kefir, dalla pasta artigianale ai grissini, dalle birre artigianali ai vini pregiati. Imperdibili sono anche i cuori di parmigiano ottenuti dal centro della forma.

Tanti clienti si trovano bene non solo per la carne di qualità ma soprattutto per il servizio. Mettiamo il massimo impegno per soddisfare ogni esigenza del cliente e far sentire tutti in famiglia. La nostra più grande soddisfazione è vedere i clienti che tornano da noi soddisfatti dopo l’acquisto. Vi aspettiamo”.

Ecco alcune proposte per il Pranzo di Natale:

Agnello dell’Appennino Toscano e Agnello Gallese IGP

Bollito

Cima di vitellone

Cappone

Arrosti di Vitellone, di Faraona, di Pollo, di Tacchino, di Coniglio

Pollo col Fiocco

Imperia: tutti i contatti della macelleria “La Boutique della Carne”