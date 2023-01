Imperia, sanità: al via il “Centro prelievi mobile”, tour nell’entroterra del camper di Asl1. “Per essere più vicini alle piccole realtà” /tutti gli orari

Ha ripreso il via a gennaio, e sarà attivo tutto l’anno, il servizio del “centro prelievi mobile” di Asl1. Personale sanitario di Asl1 infatti si sposterà nell’entroterra e sulla costa, a bordo di un ambulatorio mobile, in modo da offrire l’opportunità all’utenza di poter effettuare i prelievi per gli esami di labo-ratorio.

Il tour del camper toccherà diversi comuni dei tre distretti socio sanitari e per accedere al servizio è necessario prenotare sui seguenti canali:

per telefono all’800098543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18);

presso gli sportelli CUPA (in ospedale o al distretto sanitario);

presso le farmacie che hanno attivo il servizio di prenotazione CUP;

sul portale prenotosalute.regione.liguria.it;

Si rammenta che al servizio possono accedere tutti i cittadini esenti e non esenti dal ticket. Sarà necessario presentarsi con la ricevuta di pagamento avvenuto.

Sedi e orari – Distretto Imperiese:

Cipressa, piazza Martiri (vicino oratorio), 1° sabato del mese dalle 8 alle 9;

Dolcedo, piazza Don Minzoni, 2° sabato del mese dalle 8 alle 9;

Pietrabruna, viale Kennedy, 3° sabato del mese dalle 8 alle 9.

Sedi e orari – Distretto Sanremese:

Bajardo, via Roma (municipio), 1° martedì del mese dalle 8,15 alle 9,15;

Badalucco, piazza Marconi, 1° e 3° mercoledì del mese dalle 8 alle 9;

Castellaro, via Dante Alighieri (vicolo del Comune), 3° giovedì del mese dalle 8 alle 9;

Ceriana, corso Italia: 2° e 4° martedì del mese dalle 8 alle 9;

Molini di Triora, via Nuova (ambulatorio), 1° venerdì del mese dalle 8,15 alle 9,15;

Montalto-Carpasio, piazza M.D. Rossi, 4° sabato del mese dalle 8 alle 9;

Ospedaletti, di fronte al municipio, 2° e 4° mercoledì del mese dalle 8 alle 9;

Taggia, piazza Eroi Taggesi, 2° e 4° giovedì del mese dalle 8 alle 9;

Triora, di fronte al municipio, 3° venerdì del mese dalle 8,15 alle 9,15.

Sedi e orari – Distretto Ventimigliese:

Airole, piazza Santi Filippo e Giacomo, 1° lunedì del mese dalle 8,15 alle 9,15;

Pigna, sede protezione civile, 2° lunedì del mese dalle 8,15 alle 9,15;

Vallebona, via San Giovanni XXIII, 27, 2° venerdì del mese dalle 8 alle 9;

Perinaldo, via Gramsci 30, 4° venerdì del mese dalle 8,15 alle 9,15;

Soldano, piazza Vecchia, 3° martedì del mese dalle 8 alle 9.

“Continua l’impegno di Asl1 per il territorio – ha sottolineato il DG Dott. Luca Filippo Maria Stucchi – e colgo l’occasione per ringraziare il personale impegnato nel servizio, il cui comune obiettivo è quello di poter essere più vicini alle piccole realtà”.

Alle parole del DG fanno eco quelle del DSS di Asl1 Dott. Roberto Predonzani: “Rafforzare la risposta territoriale per chi abita nel nostro entroterra in particolare, è un obiettivo che vogliamo perseguire in modo da poter dare una risposta celere ed un servizio a misura di cittadino”.