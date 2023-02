Imperia: Provincia, torna dopo 10 anni il Direttore Generale. Scajola nomina Rosa Puglia, incarico da 45 mila euro

Nuovo incarico per Rosa Puglia, segretario generale del Comune di Imperia, presso la Provincia.

Imperia: dopo 10 anni torna in Provincia il Direttore Generale

Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, che è anche Sindaco di Imperia, ha nominato il segretario generale del Comune di Imperia Rosa Puglia, che è anche Segretario Generale della Provincia di Imperia, Direttore Generale della Provincia di Imperia.

Un intreccio di incarichi (che comprende anche il dirigente del settore legale della Provincia di Imperia, Manolo Crocetta, che ricopre lo stesso incarico nei quadri dirigenti del Comune di Imperia) che come già sottolineato in più occasioni dal nostro giornale lascia forti dubbi in quanto a opportunità, visto che la Provincia è chiamata a vigilare sui Comuni in merito a questioni delicate quali, ad esempio, il sistema rifiuti, l’idrico e il sistema fognario.

Come si legge nel decreto di nomina firmato dal Presidente Scajola, il Direttore Generale “provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; compete, in particolare, al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi (come ora recepito nel PIAO), nonché la proposta di Piano esecutivo di gestione; a tali fini, il Direttore Generale coordina i Dirigenti dell’Ente nell’esercizio delle funzioni loro assegnate”.

Per l’incarico da Direttore Generale (ruolo che in Provincia manca da una decina di anni), Rosa Puglia avrà un indennizzo pari a 45 mila euro lordi che vanno ad aggiungersi allo stipendio da Segretario Generale (circa 80 Mila euro).