Imperia: Regione Liguria revoca appalto a Edilcantieri. Ecco le motivazioni. “Violato il generale dovere di buona fede”

“Violato il generale dovere di buona fede”. Ecco perché la Regione Liguria, l’11 gennaio scorso, ha revocato l’appalto a Edilcantieri per i lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del centro per l’impiego di via Martirti della Libertà, a Sanremo. Un appalto da 426.256,11 euro finito nel mirino del Tar Liguria dopo il ricorso presentato dalla ditta seconda classificata, la Edilfera Srl.

Imperia: Regione Liguria, revocato appalto a Edilcantieri. Le motivazioni

La Edilcantieri, ditta al centro di un’inchiesta per presunte tangenti che ha portato agli arresti, il 30 maggio scorso, dell’imprenditore Vincenzo Speranza e dell’ex Sindaco di Aurigo e e ex consigliere provinciale Luigino Dellerba, si era aggiudicata l’appalto con un’offerta pari a 386.044,91 euro. Trentasette, in totale le ditte invitate. Tre quelle che avevano presentato un’offerta, la Edilfera Srl, Marco Zanotto Srl e, appunto, Edilcantieri.

La Edilfera, rappresentata dagli avvocati Alessandro Gallese e Simone Massacano, aveva contestato, nel ricorso al Tar, il fatto che Vincenzo Speranza (che nel frattempo, nelle scorse settimane, tramite una donazione, ha passato l’azienda al figlio Luca), destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, fosse ancora in carica al momento della partecipazione alla gara d’appalto (luglio 2022), e nei documenti di gara l’impresa avrebbe omesso di indicarlo.

Il Tar Liguria, il 25 ottobre, ha sospeso il provvedimento di affidamento a Edilcantieri della gara d’appalto, fissando al 13 gennaio l’udienza nel merito e precisando che “un’ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti del legale rappresentante e amministratore unico di un’impresa per i reati di corruzione e frode nelle pubbliche forniture costituisce oggetto degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore,in quanto, ancorché inidonea a determinarne l’esclusione automatica,costituisce quantomeno – in astratto – elemento rilevante al fine divalutarne l’affidabilità per gravi illeciti professionali”.

L’11 gennaio, due giorni prima dell’udienza nel merito la Regione Liguria ha revocato l’appalto a Edilcantieri. Nell’atto di revoca sono contenute le motivazioni che ha portato al provvedimento. Decisive per la revoca, secondo quanto riportato dalla Regione Liguria le notizie di stampa pubblicate dai giornali riguardanti una nuova indagine su Edilcantieri, segnatamente quella sull’appalto di Castelvittorio.

Il provvedimento di revoca della Regione Liguria

L’affidamento dell’appalto a Edilcantieri

con decreto dirigenziale n. 3981 del 23 giugno 2022 è stata indetta una gara a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento in appalto dei lavori di ‘ Valorizzazione funzionale della sede del Centro per l’Impiego di Via Martiri della Libertà in Sanremo (IM)’;

è stata indetta una a di per in dei lavori di ‘ (IM)’; con apposito verbale in data 28 giugno 2022 il Responsabile del Procedimento di Affidamento ha individuato n. 37 Operatori Economici da invitare alla gara, in possesso di idonea qualificazione ed iscrizione alla piattaforma telematica Sintel;

da alla in possesso di ed iscrizione alla piattaforma telematica Sintel; entro il termine di scadenza (ore 10.00 del 27 luglio 2022 ) sono pervenute attraverso la piattaforma Sintel n. 3 offerte;

(ore 10.00 del ) sono pervenute attraverso la piattaforma Sintel n. al termine delle operazioni di apertura delle offerte, con decreto del 9 agosto 2022 , la gara è stata aggiudicata all’impresa Edilcantieri Costruzioni s.r.l. Unipersonale che ha offerto il migliore ribasso nella misura del 10,27 % sull’importo a base di gara per un importo di Euro 386.044,92;

, la è stata all’impresa s.r.l. Unipersonale che ha offerto il nella misura del sull’importo a base di gara per un importo di Euro a seguito delle verifiche di rito, ai sensi dell’articolo 80 del Codice degli Appalti, l’aggiudicazione è divenuta efficace come dichiarato da apposito verbale in data 2 settembre 2022;

Il ricorso al Tar della Edilfera

nelle more dell’efficacia del provvedimento, con nota in data 1 settembre 2022, l’Avv. Alessandro Gallese, per conto dell’impresa Edilfera s.r.l. Unipersonale, seconda classificata , ha formulato apposita richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice degli Appalti;

l’Avv. per conto dell’impresa , ha formulato apposita richiesta di agli ai sensi dell’articolo 53 del Codice degli Appalti; con nota prot. 925680 del 2 settembre 2022 il Settore SUAR ha provveduto a riscontrare detta richiesta ed a fornire quanto di spettanza del concorrente interessato;

il Settore SUAR ha provveduto a riscontrare detta richiesta ed a del concorrente interessato; con ricorso notificato in data 30 settembre 2022 l’impresa Edilfera s.r.l. ha proposto al TAR Liguria istanza di annullamento del decreto dirigenziale di aggiudicazione della gara adducendo, tra le motivazioni, l’omessa informativa , da parte del legale rap p resentante dell’impresa aggiudicataria, di fatti costituenti reato per i quali lo stesso era indagato ed era stato sottoposto a custodia cautelare;

notificato in data l’impresa istanza di del di della adducendo, tra le motivazioni, , da parte del rap resentante dell’impresa aggiudicataria, di fatti costituenti reato per i quali lo stesso era indagato ed era stato sottoposto a custodia cautelare; l’istanza di annullamento recava richiesta di sospensione cautelare della procedura adducendo la sussistenza dei presupposti di fumus boni juris e periculum in mora;

di recava di della adducendo la sussistenza dei presupposti di e in Regione Liguria si è costituita in giudizio evidenziando la correttezza del proprio operato, attestata dalle certificazioni ottenute in sede di verifiche ex articolo 80 del Codice degli Appalti, tra le quali l’iscrizione alle white list ed il rating di legalità, suffragata dalla insufficiente consistenza probatoria di un articolo di giornale apparso su stampa a diffusione locale e non riportato dalle certificazioni emesse dalla Procura della Repubblica (certificato di iscrizione al casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti) a carico del legale rappresentante e del procuratore dell’impresa aggiudicataria;

La revoca dell’appalto a Edilcantieri